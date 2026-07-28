Цены на топливо 28 июля: дизель и автогаз подорожали

Во вторник, 28 июля, на украинских АЗС дизельное топливо и автогаз продолжили дорожать, в то время как цены на популярные марки бензина незначительно снизились. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».