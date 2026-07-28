Во вторник, 28 июля, на украинских АЗС дизельное топливо и автогаз продолжили дорожать, в то время как цены на популярные марки бензина незначительно снизились. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 28 июля: дизель и автогаз подорожали
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Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 4 копейки до 84,14 грн/л.
- Бензин А-95 также подешевел на 4 копейки и его средняя стоимость составляет 80,87 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 2 копейки до 77,66 грн/л.
- Дизельное топливо подорожало на 70 копеек до 88,88 грн/л.
- Автомобильный газ подорожал на 57 копеек до 42,10 грн/л.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
ціна на пальне ВІДНОВИЛО зростання, гривня ВІДНОВИЛА падіння!
Потужно!