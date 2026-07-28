Киевстар закрывает для новых клиентов сразу семь тарифов

30 июля 2026 изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании. Для новых клиентов недоступны некоторые тарифы.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Какие тарифы обновятся

IoT Старт

IoT Мини

IoT База

IoT О

Модем

Стриминг

Тарифы ИоТ-платформы

Если вы уже пользуетесь этими тарифами или подключите их до 29 июля 2026 включительно, их условия для вас не изменятся.

Что же

В то же время, с 30 июля 2026 года бизнес-клиенты смогут выбрать среди обновленной линейки IoT-тарифов. Узнать о ней больше на сайте.