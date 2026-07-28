30 июля 2026 изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании. Для новых клиентов недоступны некоторые тарифы.
Киевстар закрывает для новых клиентов сразу семь тарифов
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Какие тарифы обновятся
- IoT Старт
- IoT Мини
- IoT База
- IoT О
- Модем
- Стриминг
- Тарифы ИоТ-платформы
Если вы уже пользуетесь этими тарифами или подключите их до 29 июля 2026 включительно, их условия для вас не изменятся.
Что же
В то же время, с 30 июля 2026 года бизнес-клиенты смогут выбрать среди обновленной линейки IoT-тарифов. Узнать о ней больше на сайте.
Источник: Минфин
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