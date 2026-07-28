Иностранцы скупают жилье на Кипре: цены выросли более чем на 10%

Рынок жилой недвижимости Кипра продолжил расти в первом полугодии 2026 на фоне стабильного спроса со стороны иностранцев, увеличения строительных расходов и активного строительства в прибрежных городах. Об этом пишет Open4business со ссылкой на исследование компании Ask Wire.

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Какая стоимость квартир на Кипре

Средняя стоимость проданной квартиры в Лимасоле в январе-июне составила около 363 тыс. евро. В Пафосе этот показатель оценивался в 262 тыс. евро, в Никосии — 183 тыс. евро, в Ларнаке — 171 тыс. евро, в районе Фамагусты — 150 тыс. евро.

Данные Центрального банка Кипра подтверждают сохранение восходящей динамики. В первом квартале 2026 года цены на квартиры выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на частные дома — на 3%, а общий индекс жилой недвижимости — на 7,5%.

Регулятор связывает повышение цен, прежде всего, с устойчивым спросом иностранных покупателей, ростом стоимости строительства и пока ограниченным предложением жилья. Отчет был опубликован 23 июня 2026 года.

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Самым дорогим рынком остается Лимасол, где значительную часть предложения составляют элитные прибрежные комплексы, высотные жилые здания и недвижимость, ориентированная на международных инвесторов. Второе место по средней стоимости квартир занимает Пафос.

Самую заметную динамику продемонстрировала Ларнака. По оценке Ask Wire, квартиры в городе за год подорожали почти на 8,9%, а за первое полугодие было зарегистрировано 1521 тыс. сделок с квартирами. Спрос поддерживают более низкие по сравнению с Лимасолом цены, развитие городской инфраструктуры, близость аэропорта и интерес иностранных покупателей к новым объектам у моря.

Иностранцы в первом квартале 2026 г. обеспечили около 43,4% всех зарегистрированных договоров купли-продажи недвижимости на Кипре против 40,1% по итогам 2025 года. На покупателей из стран за пределами ЕС пришлось 29,1% рынка. Официальная статистика Земельного департамента Кипра публикуется с разбивкой на покупателей из ЕС и третьих стран, но не содержит полного актуального рейтинга по гражданству.

Кто покупает недвижимость на Кипре

К основным иностранным группам покупателей относятся граждане Великобритании, россии, Израиля, Ливана и Греции, однако их присутствие существенно отличается в зависимости от регионов.

В Пафосе особенно заметен спрос со стороны британцев, россиян и израильтян. Иностранные покупатели в отдельные периоды обеспечивают до ¾ местных соглашений. Британцы чаще покупают жилье для переезда, отдыха или длительного проживания, в то время как российский и израильский спрос в большей степени связан с перемещением капитала, бизнеса и семей.

Ларнака привлекает в первую очередь покупателей из Израиля и Ливана. Для них город интересен благодаря транспортной доступности, сравнительно невысокому порогу входа и географической близости стран Восточного Средиземноморья.

В Лимасоле среди самых заметных иностранных покупателей остаются граждане россии, Израиля и Греции. Никосия в большей степени зависит от внутреннего спроса, а среди иностранцев там выделяются греки, британцы и австралийцы. В районе Фамагусты значительную роль играют покупатели из Великобритании, Греции и Ливана.

Китайские инвесторы, активно присутствовавшие на кипрском рынке в 2020—2024 годах, в последних региональных рейтингах стали менее заметными. При этом официальная статистика может недооценивать участие иностранного капитала, поскольку покупки через компании, зарегистрированные на Кипре или других странах ЕС, могут учитываться как внутренние соглашения.

Поддержку рынку оказывает и возобновление ипотечного кредитования: объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 24,5%, в то время как средняя ставка снизилась примерно до 3,15%. Наибольшим спросом пользуются новые одно- и двухкомнатные квартиры с высокой энергоэффективностью, расположенные недалеко от побережья.

Ask Wire ожидает, что к концу 2026 года недвижимость на Кипре в среднем подорожает еще на 3−5%, а новые энергоэффективные квартиры — на 4−6%. Ларнака, вероятно, продолжит расти быстрее, чем в среднем по стране.

Основными ограничительными факторами остается снижение доступности жилья для местных жителей, дефицит нового предложения и геополитическая неопределенность в Восточном Средиземноморье.