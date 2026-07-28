Johnson & Johnson готова выплатить до $5,5 млрд для урегулирования исков из-за детской присыпки

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Компания отмечает, что не признает своей вины и соглашается на выплаты только для того, чтобы поставить точку в многолетнем судебном противостоянии. По словам вице-президента J&J по судебным спорам Эрика Гааса, все обвинения безосновательны, а сама компания убеждена, что могла бы в конце концов выиграть большинство дел в суде.

Согласно предложенному плану, в 2027 году J&J готова выплатить до $3 млрд, тогда как следующие платежи предусмотрены не ранее 2028 года. Чтобы соглашение вступило в силу, его должны поддержать юридические компании, представляющие 95% исков по раку яичников в федеральных и местных судах США.

Почему появились иски и как изменилась продукция компании

Судебные тяжбы против Johnson & Johnson начали поступать еще в 2009 году. Истцы и их семьи заявляют, что тальк в продукции компании был загрязнен асбестом минералом, влияние которого связывают с развитием онкологических заболеваний.

Тальк представляет собой природный минерал, состоящий из магния, кремния, кислорода и водорода. Его добывают в породах, которые могут залегать рядом с залежями асбеста. Именно это и послужило основанием для многочисленных судебных претензий.

В Johnson & Johnson настаивают, что многочисленные исследования подтверждают безопасность талька, отсутствие в нем асбеста и связи с развитием рака.

Несмотря на это, компания еще в 2022 году объявила о прекращении производства и продажи детской присыпки на основе талька во всем мире. Перед этим ее продажи уже были остановлены в США. Вместо талька производитель полностью перешел на присыпку на основе кукурузного крахмала.

Часть ответственности за продукцию за пределами Северной Америки сегодня несет компания Kenvue, которую Johnson & Johnson выделила в отдельный бизнес в 2022 году. В ее портфель входят, в частности, бренды Band-Aid, Listerine и Calpol.

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