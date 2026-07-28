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28 июля 2026, 10:12 Читати українською

За полгода украинцы перенесли более 334 тыс. мобильных номеров: куда именно

По итогам первого полугодия 2026 года lifecell сохраняет лидерство по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса мобильного номера (MNP). Об этом сообщает компания.

По итогам первого полугодия 2026 года lifecell сохраняет лидерство по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса мобильного номера (MNP).
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Куда переносили номера

С января по июнь 64,5% всех успешно перенесенных номеров в Украине были портированы в сеть lifecell.

По данным НКЭК, за шесть месяцев 2026 года в Украину был успешно перенесен 334 341 мобильный номер. Из них 215725 перешли к сети lifecell. При этом суммарный приток абонентов к оператору более чем втрое превысил отток: за первое полугодие в lifecell перешло в 3,5 раза больше пользователей, чем покинули сеть.

Читайте также: Поменять мобильного оператора и сохранить номер: теперь это можно сделать через Дию

Если в феврале украинцы перенесли почти 87 тысяч номеров, то в июне — чуть больше 35 тысяч. Несмотря на это, lifecell сохранил наибольшую часть переходов на протяжении всего первого полугодия.

Как перенести

Сегодня перенести номер в lifecell можно в течение одного рабочего дня без изменения номера телефона.

Услуга доступна как в магазинах, так и онлайн — на сайте оператора, через онлайн-банкинг monobank на eSIM, а недавно также с помощью приложения Дия.

Читайте также: lifecell выигрывает «битву» у «Киевстар» и Vodafone за перенос номеров другому оператору

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
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28 июля 2026, 10:22
#
Думаю що не помилюсь якщо всі тікають саме з київстару з їх тарифами
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