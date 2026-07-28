За полгода украинцы перенесли более 334 тыс. мобильных номеров: куда именно

По итогам первого полугодия 2026 года lifecell сохраняет лидерство по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса мобильного номера (MNP). Об этом сообщает компания.

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Куда переносили номера

С января по июнь 64,5% всех успешно перенесенных номеров в Украине были портированы в сеть lifecell.

По данным НКЭК, за шесть месяцев 2026 года в Украину был успешно перенесен 334 341 мобильный номер. Из них 215725 перешли к сети lifecell. При этом суммарный приток абонентов к оператору более чем втрое превысил отток: за первое полугодие в lifecell перешло в 3,5 раза больше пользователей, чем покинули сеть.

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Если в феврале украинцы перенесли почти 87 тысяч номеров, то в июне — чуть больше 35 тысяч. Несмотря на это, lifecell сохранил наибольшую часть переходов на протяжении всего первого полугодия.

Как перенести

Сегодня перенести номер в lifecell можно в течение одного рабочего дня без изменения номера телефона.

Услуга доступна как в магазинах, так и онлайн — на сайте оператора, через онлайн-банкинг monobank на eSIM, а недавно также с помощью приложения Дия.

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