Скидка -20% на Автогражданку на Минфине!

Забирайте промокод МИНФИН2026 и оформляйте автогражданку со скидкой 20%. Предложение действует до 03.08.2026 включительно.

Как активировать скидку:

Перейдите по ссылке ниже

Примените промокод МИНФИН2026

Укажите номер авто

Выберите страховую

Оплатите картой

Получите полис на email.

Предложение не действует на страховые компании с примечанием «финальная цена».



Экономьте средства и оформляйте заранее страхование, указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.