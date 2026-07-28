Забирайте промокод МИНФИН2026 и оформляйте автогражданку со скидкой 20%. Предложение действует
Скидка -20% на Автогражданку на Минфине!
Забирайте промокод МИНФИН2026 и оформляйте автогражданку со скидкой 20%. Предложение действует
Как активировать скидку:
- Перейдите по ссылке ниже
- Примените промокод МИНФИН2026
- Укажите номер авто
- Выберите страховую
- Оплатите картой
- Получите полис на email.
Предложение не действует на страховые компании с примечанием «финальная цена».
Экономьте средства и оформляйте заранее страхование, указав при оформлении нужную дату начала действия полиса.
Источник: Минфин
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