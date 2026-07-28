Водители теперь могут бесплатно забронировать номерной знак онлайн: как работает услуга

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Воспользоваться сервисом могут все авторизованные пользователи. В Главном сервисном центре МВД отмечают, что новая функция пригодится тем, кто хочет сначала определиться с номером или планирует зарегистрировать транспортное средство чуть позже.

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Как забронировать номерной знак: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться услугой, нужно войти в Кабинет водителя с помощью BankID, Действие. Подписи или квалифицированной электронной подписи.

После авторизации необходимо:

выбрать регион, в котором будет регистрироваться автомобиль;

указать нужный сервисный центр МВД;

выбрать тип транспортного средства;

просмотреть список свободных номерных знаков;

забронировать понравившуюся комбинацию.

Система показывает только номера, которые доступны на момент поиска. Если комбинацию уже зарезервировал или получил другой водитель, она автоматически исчезает из списка.

После подтверждения номер резервируется пользователем на 15 календарных дней. Если за это время владелец не оформит регистрацию транспортного средства, бронирование будет автоматически отменено, а комбинация снова станет доступной для других.

Продлить срок резервирования нельзя. В то же время пользователь имеет право никогда отказаться от выбранного номера и забронировать другой.

Важно: одновременно за одним аккаунтом может быть закреплен только один номерной знак.

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Само бронирование бесплатно. Оплачивать номерной знак заранее не нужно — расчет производится уже при регистрации автомобиля в сервисном центре МВД.

В МВД также обращают внимание, что онлайн-сервис касается только стандартных государственных номерных знаков. Индивидуальные именные номера оформляются по отдельной процедуре. И это тоже можно сделать через Кабинет водителя.

Кроме бронирования номерных знаков, Кабинет водителя позволяет записаться в электронную очередь сервисных центров, проверить документы на транспортное средство, оплатить штрафы и воспользоваться другими государственными услугами без личного посещения учреждений.