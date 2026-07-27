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27 июля 2026, 16:26 Читати українською

21-й пакет санкций может стать последним: ЕС готовит новый подход к давлению на россию

Европейский Союз может отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против россии и перейти к более гибкой системе введения ограничений. Причиной стали все более сложные переговоры между государствами-членами, часто затягивающими их согласование. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Европейский Союз может отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против россии и перейти к более гибкой системе введения ограничений.

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Толчком к пересмотру санкционной политики стало утверждение 21-го пакета санкций, переговоры по которому сопровождались длительными спорами. Наибольшие возражения высказывала Греция, выступившая против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

По данным издания, Афины стремились оградить интересы судоходной компании Dynagas, связанной с бизнесменом Георгиосом Прокопиу. Опасения по поводу отдельных положений пакета также выражали Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

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В результате стороны все же достигли компромисса. В санкции включили временное исключение, позволяющее европейским компаниям перевозить российский СПГ в третьи страны. Действие этого механизма планируется пересматривать каждый год.

Почему ЕС хочет изменить санкционную политику

По информации Financial Times, в Еврокомиссии и среди стран, последовательно поддерживающих Украину, растет поддержка идеи отказаться от крупных комплексных пакетов. В то же время предлагается принимать отдельные тематические решения — например, по финансовому сектору, торговле, энергетике или конкретным компаниям.

Ожидается, что такой подход позволит быстрее согласовывать новые ограничения и снизит риск блокирования всего санкционного процесса из-за противодействия отдельных государств. Кроме того, это позволит быстрее реагировать на новые вызовы без необходимости согласовывать масштабный пакет, охватывающий различные сферы.

Один из собеседников издания заявил, что 21 пакет может стать последним в привычном формате, ведь нынешний механизм все труднее работает в условиях различных экономических и политических интересов стран Евросоюза.

Если новый подход будет одобрен, ЕС сможет быстрее вводить точечные санкции против россии и избегать длительных переговоров.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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