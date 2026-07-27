ЕС разрешил конфисковывать нефть и зерно с судов «теневого флота» россии

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Ранее европейские военные могли только останавливать подозрительные танкеры для проверки. Теперь они получили право изымать груз. Средства от его реализации не могут быть переданы российским физическим или юридическим лицам, а также аффилированным с ними лицам.

В настоящее время в санкционный список ЕС включено более 670 танкеров под иностранными флагами.

Проверки уже активизированы:

в марте Бельгия задержала судно с 330 тысячами баррелей нефти;

в июне Франция остановила танкер с 600 тысячами баррелей из Мурманска;

20 июля в Средиземном море проверили танкер MV South Star.

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Как Минфин сообщал ранее, кроме механизма конфискации, 21 пакет санкций фиксирует предельную цену на российскую нефть на уровне $44 за баррель сроком на один год. Европейским компаниям запрещено предоставлять какие-либо услуги (в том числе страхование) танкерам, транспортирующим нефть по более высокой цене.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объяснила новые меры тем, что ЕС переходит от бумажных санкций к практическим действиям на море, чтобы лишить россию важного источника финансирования войны.