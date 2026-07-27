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27 июля 2026, 11:00 Читати українською

ЕС разрешил конфисковывать нефть и зерно с судов «теневого флота» россии

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел принципиально новый инструмент давления на россию: страны-члены ЕС теперь имеют право конфисковывать и продавать российскую нефть и зерно, перевозимые судами так называемого теневого флота. Об этом сообщает РБК-Украина.

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел принципиально новый инструмент давления на россию: страны-члены ЕС теперь имеют право конфисковывать и продавать российскую нефть и зерно, перевозимые судами так называемого теневого флота.

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Ранее европейские военные могли только останавливать подозрительные танкеры для проверки. Теперь они получили право изымать груз. Средства от его реализации не могут быть переданы российским физическим или юридическим лицам, а также аффилированным с ними лицам.

В настоящее время в санкционный список ЕС включено более 670 танкеров под иностранными флагами.

Проверки уже активизированы:

  • в марте Бельгия задержала судно с 330 тысячами баррелей нефти;
  • в июне Франция остановила танкер с 600 тысячами баррелей из Мурманска;
  • 20 июля в Средиземном море проверили танкер MV South Star.

Читайте также: Британцы изъяли российскую нефть на £35 млн: эти деньги могут пойти в поддержку Украины

Как Минфин сообщал ранее, кроме механизма конфискации, 21 пакет санкций фиксирует предельную цену на российскую нефть на уровне $44 за баррель сроком на один год. Европейским компаниям запрещено предоставлять какие-либо услуги (в том числе страхование) танкерам, транспортирующим нефть по более высокой цене.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объяснила новые меры тем, что ЕС переходит от бумажных санкций к практическим действиям на море, чтобы лишить россию важного источника финансирования войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
27 июля 2026, 16:51
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Ну побачимо, чим вам це піратство повернеться))
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