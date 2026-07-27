В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел принципиально новый инструмент давления на россию: страны-члены ЕС теперь имеют право конфисковывать и продавать российскую нефть и зерно, перевозимые судами так называемого теневого флота. Об этом сообщает РБК-Украина.
ЕС разрешил конфисковывать нефть и зерно с судов «теневого флота» россии
Источник: Минфин
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