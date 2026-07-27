Закон есть, контроля не хватает: как FATF оценила регулирование криптовалют в Украине

FATF, международная организация, устанавливающая глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, обнародовала очередной отчет по регулированию виртуальных активов. Украина внесена в перечень 30 юрисдикций с наибольшим объемом владения или использования криптовалют в мире. Это означает, что украинский рынок FATF считает достаточно значимым, чтобы оценивать его по отдельности. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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В отчете зафиксирован определенный прогресс Украины. В частности, речь идет об имплементации Travel Rule — требования, согласно которому провайдеры услуг с виртуальными активами должны передавать информацию об отправителе и получателе криптоперевода.

Где остаются проблемы

Несмотря на прогресс, FATF указывает ряд слабых мест в регулировании украинского крипторинка.

Во-первых, законодательство о лицензировании или регистрации криптокомпаний до сих пор находится в процессе принятия. То есть полноценный рабочий режим для рынка еще не запущен.

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Во-вторых, на момент опроса Украина не сообщила о практических проверках участников рынка или примененных мерах влияния.

В-третьих, отдельные требования к эмитентам стейблкоинов до сих пор не введены.

Это означает, что Украина уже двигается в направлении формального внедрения международных стандартов, но пока не продемонстрировала полноценную систему надзора, лицензирования и правоприменения.

Почему одного закона уже недостаточно

Главный сигнал отчета FATF касается не только Украины. Организация все более четко подчеркивает: именно принятие законов больше не считается достаточным результатом.

Для FATF важно, реально ли государство выдает лицензии, проверяет криптокомпании, выявляет нелегальных игроков, применяет санкции и контролирует риски отмывания средств.

Это особенно актуально для рынка виртуальных активов, трансграничного по своей природе. Если одна юрисдикция имеет слабое наблюдение, ею могут пользоваться компании или пользователи, которые ищут менее контролируемую среду.

Что должна сделать Украина

Для Украины ближайшими приоритетами остаются запуск системы лицензирования криптокомпаний и определение органа, отвечающего за надзор за рынком.

Также нужно установить отдельные требования к стейблкоинам, оценить риски DeFi-механизмов, начать риск-ориентированные проверки участников рынка и наладить инструменты оперативной блокировки и изъятия незаконных криптоактивов.

Отдельный вопрос — практическое применение Travel Rule. Формальная имплементация требования является только первым шагом. Далее регуляторы должны проверить, действительно ли криптобиржи и другие провайдеры собирают, хранят и передают необходимую информацию о сторонах операций.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Верховная Рада уже в августе 2026 года планирует принять законопроект о виртуальных активах, который должен урегулировать рынок криптоактивов в Украине.

Основные положения законопроекта о виртуальных активах

Законопроект о виртуальных активах устанавливает четкие правила налогообложения для физических и юридических лиц.

Для физических лиц:

Объект налогообложения: Прибыль от операций с виртуальными активами (разница между доходами от продаж и расходами на приобретение за год).

Льготный период: Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, при их продаже в течение 2026 года будет действовать льготная ставка налога на доходы (НДФЛ) в 5%.

Что не облагается налогом: Доходы от обмена одних виртуальных активов на другие, а также доход от продажи в пределах одной минимальной зарплаты в год.

Для юридических лиц: