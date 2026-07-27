Остановка портов бьет не только по зерну, но и представляет угрозу всей экономике — Ирина Коссе.

Остановка работы морских портов из-за российских атак угрожает не только экспорту зерна, но и импорту горючего, удобрений и сырья для украинской промышленности. Об этом рассказала ведущая научная сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе.

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Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области в последние дни сделали морское судоходство более опасным. Часть судовладельцев приостановила мероприятия в украинские порты, а с 22 июля морским коридором не прошло ни одно судно. Особенно критично это выглядит на фоне жатвы, когда экспорт аграрной продукции традиционно растет.

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Как отмечает Ирина Коссе, море остается ключевым маршрутом для внешней торговли Украины. Именно по морю перевозится около двух третей украинского экспорта по тоннажу и почти половина — по стоимости. Речь идет о 19 млрд долларов экспорта и почти 9 млрд долларов импорта ежегодно.

«Заменить этот канал нельзя. Его можно лишь частично разгрузить на другие маршруты», — отмечает экономист.

Сложнее всего переориентировать сырьевые грузы. Это, прежде всего, зерно и железная руда, которые формируют большую часть морского экспорта по объемам. Если более дорогие товары еще можно перевозить по альтернативным маршрутам, то для дешевого сырья увеличение логистических затрат часто делает экспорт экономически невыгодным.

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Почему железная дорога и Дунай не могут полностью заменить море

По словам Коссе, альтернативные маршруты существуют, однако у каждого из них есть свои ограничения.

Железная дорога уже работает почти на грани возможностей по отдельным направлениям, хотя часть пограничных переходов еще имеет резерв для увеличения перевозок. Дунайские порты после резкого роста грузооборота в предыдущие годы могут частично принять дополнительные грузы, однако потенциал ограничивается глубиной фарватера, возможностями речного флота и пропускной способностью канала Сулина в Румынии. Автомобильные перевозки остаются дорогим способом доставки крупных партий зерна.

«Все альтернативные маршруты дороже моря», — подчеркивает Ирина Коссе.

Проблема касается не только экспорта. Через морские порты в Украину поступают горючее, уголь для металлургии и энергетики, а также удобрения. Любые перебои с импортом могут отразиться на работе украинских предприятий и себестоимости продукции.

На этом фоне Укрзализниця уже собирает от экспортеров информацию о приоритетных направлениях перевозок, а бизнес выступает за переговоры с соседними странами по улучшению логистики, в частности через Молдову.

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По мнению эксперта, развитие железнодорожных переходов, перегрузочных терминалов и дунайского транспортного узла должно оставаться стратегической задачей даже тогда, когда морские порты работают без ограничений.