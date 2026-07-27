Остановка портов бьет не только по зерну, но и представляет угрозу всей экономике — Ирина Коссе.

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2026, 14:58 Читати українською

Остановка портов бьет не только по зерну, но и представляет угрозу всей экономике — Ирина Коссе.

Остановка работы морских портов из-за российских атак угрожает не только экспорту зерна, но и импорту горючего, удобрений и сырья для украинской промышленности. Об этом рассказала ведущая научная сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе.

Остановка работы морских портов из-за российских атак угрожает не только экспорту зерна, но и импорту горючего, удобрений и сырья для украинской промышленности.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области в последние дни сделали морское судоходство более опасным. Часть судовладельцев приостановила мероприятия в украинские порты, а с 22 июля морским коридором не прошло ни одно судно. Особенно критично это выглядит на фоне жатвы, когда экспорт аграрной продукции традиционно растет.

Читайте также: Зерновой экспорт под угрозой: судовладельцы массово отказываются от украинских портов

Как отмечает Ирина Коссе, море остается ключевым маршрутом для внешней торговли Украины. Именно по морю перевозится около двух третей украинского экспорта по тоннажу и почти половина — по стоимости. Речь идет о 19 млрд долларов экспорта и почти 9 млрд долларов импорта ежегодно.

«Заменить этот канал нельзя. Его можно лишь частично разгрузить на другие маршруты», — отмечает экономист.

Сложнее всего переориентировать сырьевые грузы. Это, прежде всего, зерно и железная руда, которые формируют большую часть морского экспорта по объемам. Если более дорогие товары еще можно перевозить по альтернативным маршрутам, то для дешевого сырья увеличение логистических затрат часто делает экспорт экономически невыгодным.

Читайте также: Компания Allseeds приостановила работу в Одесской области из-за российских обстрелов

Почему железная дорога и Дунай не могут полностью заменить море

По словам Коссе, альтернативные маршруты существуют, однако у каждого из них есть свои ограничения.

  1. Железная дорога уже работает почти на грани возможностей по отдельным направлениям, хотя часть пограничных переходов еще имеет резерв для увеличения перевозок.
  2. Дунайские порты после резкого роста грузооборота в предыдущие годы могут частично принять дополнительные грузы, однако потенциал ограничивается глубиной фарватера, возможностями речного флота и пропускной способностью канала Сулина в Румынии.
  3. Автомобильные перевозки остаются дорогим способом доставки крупных партий зерна.

«Все альтернативные маршруты дороже моря», — подчеркивает Ирина Коссе.

Проблема касается не только экспорта. Через морские порты в Украину поступают горючее, уголь для металлургии и энергетики, а также удобрения. Любые перебои с импортом могут отразиться на работе украинских предприятий и себестоимости продукции.

На этом фоне Укрзализниця уже собирает от экспортеров информацию о приоритетных направлениях перевозок, а бизнес выступает за переговоры с соседними странами по улучшению логистики, в частности через Молдову.

Читайте также: Укрзализниця поднимает тарифы: что изменится с 1 августа

По мнению эксперта, развитие железнодорожных переходов, перегрузочных терминалов и дунайского транспортного узла должно оставаться стратегической задачей даже тогда, когда морские порты работают без ограничений.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
JWT
JWT
27 июля 2026, 15:39
#
Час замислитись і перестати експортувати сировину, а перейти на експорт кінцевої продукції. Яка і менша буде і дорожча. Шкода, що часу на переформатування немає
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
27 июля 2026, 16:53
#
Найнерозумінший висір. Добре що так не зроблять.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами