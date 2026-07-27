Украина совместно с европейскими партнерами работает над созданием новой системы противоракетной обороны Freyja, которая должна стать более доступной альтернативой Patriot. Проект реализуется с участием ведущих оборонных компаний Европы, сообщает Reuters. Первый прототип системы планируется представить уже в первой половине 2027 года.
Европейская альтернатива Patriot: Украина планирует создать новую систему ПРО уже в 2027 году
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Проект координирует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Давид Алоян. В ближайшее время должно пройти первое заседание международного комитета, который оценит объемы финансирования и определит дальнейшие этапы разработки. Главная задача на первом этапе — создать минимально жизнеспособную версию комплекса, которая сможет подтвердить работоспособность основных технологий.
Инициативу по созданию Freyja официально начали на саммите в Париже с участием лидеров десяти европейских стран и представителей оборонной промышленности. Украина подчеркнула, что готова обеспечить проект собственной пусковой установкой и ракетой-перехватчиком, уже находящимся на завершающей стадии подготовки к испытаниям.
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К разработке присоединились ведущие оборонные компании Европы.
От европейских партнеров Украина ожидает современные радары, сенсоры, системы наведения и электронику управления. К проекту уже присоединились компании Eurosam, производящей комплексы SAMP/T, а также Leonardo, Thales и Saab.
Ведущим промышленным партнером с украинской стороны стала компания Fire Point, которая будет сотрудничать с немецким Hensoldt над созданием радарного компонента системы.
Одной из ключевых особенностей Freyja должна стать открытая архитектура. Это позволит странам-участникам интегрировать в комплекс собственные радары и другие элементы национального производства без необходимости полностью изменять систему. Для финансирования разработки партнеры также рассматривают создание отдельного международного фонда, ускоряющего реализацию проекта и уменьшения бюрократических процедур.
Необходимость создания новой системы ПРО связана с ограниченным количеством комплексов Patriot, ныне остающихся единственным средством в Украине, способным эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Их снабжение зависит от производственных возможностей, политических решений союзников и наличия ракет-перехватчиков.
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На фоне регулярных российских ударов по украинским городам создание собственной европейской системы противоракетной обороны рассматривается как одно из ключевых направлений усиления обороноспособности Украины и укрепления безопасности европейского региона.
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