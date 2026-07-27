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27 июля 2026, 13:39 Читати українською

Тарифы на воду снова пересматривают: в некоторых городах кубометр будет стоить более 100 грн

В Украине продолжается пересмотр тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. После передачи полномочий по установлению цен от НКРЭКУ органам местного самоуправления, общины самостоятельно определяют стоимость услуг. В некоторых городах новые тарифы уже действуют, а с 1 августа повышение ожидает потребителей еще нескольких громад.

В Украине продолжается пересмотр тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

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Наибольшее удорожание с августа введут для абонентов КП «Полтававодоканал». Тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастет с 33,76 до 83,71 грн за кубометр. Таким образом, стоимость услуги увеличится почти в 2,5 раза.

Во Львове тариф вырастет с 25,88 до 56,38 грн за кубометр (водоснабжение — 36,04 грн, водоотвод — 20,34 грн). Это самый низкий тариф в Украине.

Водоканалы объясняют пересмотр тарифов ростом затрат на электроэнергию, материалы, ремонт сетей и необходимостью обновления изношенной инфраструктуры. В то же время окончательное решение о стоимости услуг теперь принимается местными органами власти.

В каких городах вода уже стоит больше 60 грн за кубометр

В ряде населенных пунктов новые тарифы уже вступили в силу. Самые высокие цены на услуги водоснабжения и водоотвода установлены, в частности, в следующих городах:

  • Павлоград — 113 грн за кубометр;
  • Дрогобыч — 87,30 грн за кубометр;
  • Вознесенск — 71,44 грн за кубометр;
  • Запорожье — 69,37 грн за кубометр;
  • Черновцы — 63,56 грн за кубометр.

Еще более дорогими услуги стали для жителей Бородянки. С 1 июля там действуют отдельные тарифы на водоснабжение и водоотвод: 56,76 грн и 82,58 грн за кубометр соответственно. Общая стоимость услуг составляет 139,34 грн. за кубометр.

Читайте также: Почему тарифы на воду разные в каждом городе: объяснение коммунальщиков

В то же время, в Киеве тариф почти 90 грн за кубометр не будут вводить. Речь идет об экономически обоснованной цене, которую рассчитал «Киевводоканал», однако городские власти ее не согласовали. Для жителей столицы стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения остается на уровне 63,79 грн за кубометр.

Таким образом окончательная стоимость воды для потребителей зависит от решений конкретных общин. В ближайшее время часть городов будет продолжать пересмотр тарифов из-за роста расходов водоканалов.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
27 июля 2026, 15:01
#
Зеленський: платіжка за комуналку не має бути вироком
24 грудня 2019, 17:19
+
+52
lider2000
lider2000
27 июля 2026, 16:12
#
Таких их ссаньіч
+
+7
Romanenkas17
Romanenkas17
27 июля 2026, 16:52
#
Давно пора підняти до європейських тарифів! а то живемо як в совку з дешевими тарифами, а не європейці.
+
0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
27 июля 2026, 17:18
#
У європейців (навіть нових) є неоподатковуваний мінімум на доходи: від 170 Євро на місяць в Молдові до від 600 Євро на місяць в країнах Балтії, про західну Європу взагалі мовчу.
Може з цього почати?
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