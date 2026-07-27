Тарифы на воду снова пересматривают: в некоторых городах кубометр будет стоить более 100 грн

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Наибольшее удорожание с августа введут для абонентов КП «Полтававодоканал». Тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастет с 33,76 до 83,71 грн за кубометр. Таким образом, стоимость услуги увеличится почти в 2,5 раза.

Во Львове тариф вырастет с 25,88 до 56,38 грн за кубометр (водоснабжение — 36,04 грн, водоотвод — 20,34 грн). Это самый низкий тариф в Украине.

Водоканалы объясняют пересмотр тарифов ростом затрат на электроэнергию, материалы, ремонт сетей и необходимостью обновления изношенной инфраструктуры. В то же время окончательное решение о стоимости услуг теперь принимается местными органами власти.

В каких городах вода уже стоит больше 60 грн за кубометр

В ряде населенных пунктов новые тарифы уже вступили в силу. Самые высокие цены на услуги водоснабжения и водоотвода установлены, в частности, в следующих городах:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Дрогобыч — 87,30 грн за кубометр;

Вознесенск — 71,44 грн за кубометр;

Запорожье — 69,37 грн за кубометр;

Черновцы — 63,56 грн за кубометр.

Еще более дорогими услуги стали для жителей Бородянки. С 1 июля там действуют отдельные тарифы на водоснабжение и водоотвод: 56,76 грн и 82,58 грн за кубометр соответственно. Общая стоимость услуг составляет 139,34 грн. за кубометр.

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В то же время, в Киеве тариф почти 90 грн за кубометр не будут вводить. Речь идет об экономически обоснованной цене, которую рассчитал «Киевводоканал», однако городские власти ее не согласовали. Для жителей столицы стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения остается на уровне 63,79 грн за кубометр.

Таким образом окончательная стоимость воды для потребителей зависит от решений конкретных общин. В ближайшее время часть городов будет продолжать пересмотр тарифов из-за роста расходов водоканалов.