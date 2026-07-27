Украина планирует создать собственный аналог Starlink, проект оценивают более чем в $1 млрд

Украинская компания Stetman работает над созданием национальной спутниковой группировки, которая должна обеспечить страну собственной защищенной спутниковой связью и уменьшить зависимость от иностранных сервисов, в частности Starlink. Об этом пишет Kyiv Post .

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Что известно о проекте

Стоимость проекта оценивается примерно в $1,1 млрд, а полное развертывание системы планируется завершить к 2030 году.

Проект предусматривает запуск 360 низкоорбитальных спутников, работающих на высоте около 550 км.

В первую очередь, сеть должна обеспечить связь для государственных структур, Сил обороны и критической инфраструктуры Украины. В перспективе доступ к системе смогут получить и страны-партнеры. Разработчики отмечают, что сеть проектируется с учетом противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Первый этап предполагает запуск 120 спутников в 2027 году с помощью ракет SpaceX.

Полная группировка из 360 аппаратов должна быть сформирована к 2030 году. При этом уже осенью 2026 планируется запуск первого демонстрационного спутника, который позволит протестировать технологии перед масштабным развертыванием системы.

Для реализации проекта украинский Stetman создал совместное предприятие UASAT с датским производителем малых спутников GomSpace. Соответствующее соглашение стороны подписали весной этого года во время бизнес-саммита Украина-ЕС в Брюсселе с участием представителей Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и правительства Украины.

Помимо развертывания спутниковой сети партнеры планируют создать в Украине предприятие по производству спутников. Начало строительства ожидается уже в следующем году при своевременном привлечении финансирования.

По оценке компании бюджет в $1,1 млрд охватывает не только изготовление спутников, но и программное обеспечение, запуск аппаратов, логистические и брокерские услуги, а также оплату работы команды.

Разработчики отмечают, что главная цель программы — обеспечить Украине суверенную спутниковую связь, которая будет находиться под контролем государства и не будет зависеть от решений внешних операторов.

Необходимость создания собственной космической инфраструктуры стала особенно актуальна после нескольких лет полномасштабной войны, когда спутниковая связь превратилась в один из ключевых элементов управления войсками и работы критически важных служб.