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27 июля 2026, 8:00 Читати українською

Украина планирует создать собственный аналог Starlink, проект оценивают более чем в $1 млрд

Украинская компания Stetman работает над созданием национальной спутниковой группировки, которая должна обеспечить страну собственной защищенной спутниковой связью и уменьшить зависимость от иностранных сервисов, в частности Starlink. Об этом пишет Kyiv Post.

Украинская компания Stetman работает над созданием национальной спутниковой группировки, которая должна обеспечить страну собственной защищенной спутниковой связью и уменьшить зависимость от иностранных сервисов, в частности Starlink.

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Что известно о проекте

Стоимость проекта оценивается примерно в $1,1 млрд, а полное развертывание системы планируется завершить к 2030 году.

Проект предусматривает запуск 360 низкоорбитальных спутников, работающих на высоте около 550 км.

В первую очередь, сеть должна обеспечить связь для государственных структур, Сил обороны и критической инфраструктуры Украины. В перспективе доступ к системе смогут получить и страны-партнеры. Разработчики отмечают, что сеть проектируется с учетом противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Первый этап предполагает запуск 120 спутников в 2027 году с помощью ракет SpaceX.

Полная группировка из 360 аппаратов должна быть сформирована к 2030 году. При этом уже осенью 2026 планируется запуск первого демонстрационного спутника, который позволит протестировать технологии перед масштабным развертыванием системы.

Для реализации проекта украинский Stetman создал совместное предприятие UASAT с датским производителем малых спутников GomSpace. Соответствующее соглашение стороны подписали весной этого года во время бизнес-саммита Украина-ЕС в Брюсселе с участием представителей Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и правительства Украины.

Помимо развертывания спутниковой сети партнеры планируют создать в Украине предприятие по производству спутников. Начало строительства ожидается уже в следующем году при своевременном привлечении финансирования.

По оценке компании бюджет в $1,1 млрд охватывает не только изготовление спутников, но и программное обеспечение, запуск аппаратов, логистические и брокерские услуги, а также оплату работы команды.

Разработчики отмечают, что главная цель программы — обеспечить Украине суверенную спутниковую связь, которая будет находиться под контролем государства и не будет зависеть от решений внешних операторов.

Необходимость создания собственной космической инфраструктуры стала особенно актуальна после нескольких лет полномасштабной войны, когда спутниковая связь превратилась в один из ключевых элементов управления войсками и работы критически важных служб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Три літри
Три літри
27 июля 2026, 8:25
#
Вартість проєкту оцінюється приблизно у $1,1 млрд, а повне розгортання системи планують завершити до 2030 року.

Лише міліадр? Смішно?

Насамперед мережа має забезпечити зв’язок для державних структур, Сил оборони та критичної інфраструктури України.

Ще смішніше, відразу відчувається звук попилу грошей.
+
0
Три літри
Три літри
27 июля 2026, 8:51
#
Просто числа

Загальний час обертання супутника «аналога SpaceX» складає приблизно 90 хвилин

Час перебування супутника НАД теріторією України 2,2 хвилини.

Тобто чистий ідеальний КПД використання складе … менше 2,5%. Це ідеальний коли супутник задіяний весь час який він летить над нашою теріторією. А якщо він буде лише для держсектора то КПД буде ще менше.
+
0
vfp
vfp
27 июля 2026, 10:36
#
Тому й 360 супутників, щоб забезпечити безперервне покриття
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