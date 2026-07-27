Европа меняется: к 2050 году каждый третий житель будет старше 65 лет

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2026, 10:08 Читати українською

Европа меняется: к 2050 году каждый третий житель будет старше 65 лет

Европейская комиссия опубликовала доклад о демографических изменениях Европейского Союза. Документ показывает, что континент входит в период масштабной трансформации: население будет постепенно сокращаться, средний возраст будет расти, а дефицит работников будет усиливаться.

Европейская комиссия опубликовала доклад о демографических изменениях Европейского Союза.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время в Брюсселе отмечают, что эти процессы создают не только риски для экономики и государственных финансов, но и открывают новые возможности для развития рынка труда, медицины, технологий и так называемой «экономики долголетия».

Население сокращается, а пожилых людей становится все больше и больше.

По оценке Еврокомиссии, в 2026 году в странах ЕС проживает около 450,6 млн. человек. К 2050 году население сократится до 445 млн, а к концу века — до 398,8 млн. Это означает уменьшение на 11,7% по сравнению с нынешним уровнем.

Одновременно Европа быстро стареет. Если сейчас люди старше 80 лет составляют около 6% населения, то к 2100 году их доля может возрасти до 15%.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни уже достигла 81,5 лет, а к концу века может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин.

Основные прогнозы Еврокомиссии:

  • население ЕС в 2026 году — 450,6 млн человек;
  • к 2100 году оно сократится до 398,8 млн;
  • доля людей в возрасте 80+ возрастет с 6% до 15%;
  • почти каждый третий житель ЕС к 2050 году будет старше 65 лет;
  • средняя продолжительность жизни составит 82 года.

Старение населения означает критическое увеличение нагрузки на систему здравоохранения и социальное обеспечение. По прогнозу Еврокомиссии, количество людей, нуждающихся в длительном уходе, возрастет с 36 млн в 2025 году до 48 млн в 2070 году. Только среди людей в возрасте 80−89 лет в помощи будут нуждаться около 18,4 млн человек.

Поэтому расходы стран ЕС на долгосрочный уход могут возрасти с 1,7% до 2,5% совокупного ВВП Евросоюза.

Читайте также: Рекордно мало взрослых американцев работают или ищут работу — и при чем здесь Украина

Дефицит работников станет одним из главных вызовов

Демографические изменения уже влияют на европейский рынок труда. По данным доклада, около 20% трудоспособного населения сейчас не работает, а около 8 млн молодых людей не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

В 2024 году 37,9 млн. женщин трудоспособного возраста были безработными или экономически неактивными. Уровень занятости женщин составляет 70,8%, тогда как среди мужчин — 80,8%.

Еще одна тенденция — быстрое сокращение численности населения в возрасте от 15 до 64 лет. По прогнозу Еврокомиссии, в период с 2025 по 2050 год эта группа будет уменьшаться примерно на 1,2 млн человек ежегодно.

Для смягчения последствий ЕС планирует одновременно работать по нескольким направлениям:

  • повышать уровень занятости женщин и пожилых людей;
  • инвестировать в профессиональную подготовку и переквалификацию работников;
  • привлекать квалифицированных мигрантов в области, где уже возник дефицит кадров;
  • ускорять внедрение инноваций и искусственного интеллекта повышения производительности труда.

Новые возможности

В Еврокомиссии подчеркивают, что демографические изменения не следует рассматривать только как проблему. Рост доли людей постарше будет стимулировать спрос на новые медицинские услуги, цифровые решения, финансовые продукты, технологии ухода и другие сервисы, ориентированные на пожилых людей.

Фактически Европа уже переходит к модели, в которой экономический рост все больше зависит не от увеличения численности населения, а от производительности труда, инноваций и более эффективного использования имеющегося человеческого капитала.

Читайте также: Украина стала мировым антилидером по потере населения

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами