Европа меняется: к 2050 году каждый третий житель будет старше 65 лет

Европейская комиссия опубликовала доклад о демографических изменениях Европейского Союза. Документ показывает, что континент входит в период масштабной трансформации: население будет постепенно сокращаться, средний возраст будет расти, а дефицит работников будет усиливаться.

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В то же время в Брюсселе отмечают, что эти процессы создают не только риски для экономики и государственных финансов, но и открывают новые возможности для развития рынка труда, медицины, технологий и так называемой «экономики долголетия».

Население сокращается, а пожилых людей становится все больше и больше.

По оценке Еврокомиссии, в 2026 году в странах ЕС проживает около 450,6 млн. человек. К 2050 году население сократится до 445 млн, а к концу века — до 398,8 млн. Это означает уменьшение на 11,7% по сравнению с нынешним уровнем.

Одновременно Европа быстро стареет. Если сейчас люди старше 80 лет составляют около 6% населения, то к 2100 году их доля может возрасти до 15%.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни уже достигла 81,5 лет, а к концу века может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин.

Основные прогнозы Еврокомиссии:

население ЕС в 2026 году — 450,6 млн человек;

к 2100 году оно сократится до 398,8 млн;

доля людей в возрасте 80+ возрастет с 6% до 15%;

почти каждый третий житель ЕС к 2050 году будет старше 65 лет;

средняя продолжительность жизни составит 82 года.

Старение населения означает критическое увеличение нагрузки на систему здравоохранения и социальное обеспечение. По прогнозу Еврокомиссии, количество людей, нуждающихся в длительном уходе, возрастет с 36 млн в 2025 году до 48 млн в 2070 году. Только среди людей в возрасте 80−89 лет в помощи будут нуждаться около 18,4 млн человек.

Поэтому расходы стран ЕС на долгосрочный уход могут возрасти с 1,7% до 2,5% совокупного ВВП Евросоюза.

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Дефицит работников станет одним из главных вызовов

Демографические изменения уже влияют на европейский рынок труда. По данным доклада, около 20% трудоспособного населения сейчас не работает, а около 8 млн молодых людей не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

В 2024 году 37,9 млн. женщин трудоспособного возраста были безработными или экономически неактивными. Уровень занятости женщин составляет 70,8%, тогда как среди мужчин — 80,8%.

Еще одна тенденция — быстрое сокращение численности населения в возрасте от 15 до 64 лет. По прогнозу Еврокомиссии, в период с 2025 по 2050 год эта группа будет уменьшаться примерно на 1,2 млн человек ежегодно.

Для смягчения последствий ЕС планирует одновременно работать по нескольким направлениям:

повышать уровень занятости женщин и пожилых людей;

инвестировать в профессиональную подготовку и переквалификацию работников;

привлекать квалифицированных мигрантов в области, где уже возник дефицит кадров;

ускорять внедрение инноваций и искусственного интеллекта повышения производительности труда.

Новые возможности

В Еврокомиссии подчеркивают, что демографические изменения не следует рассматривать только как проблему. Рост доли людей постарше будет стимулировать спрос на новые медицинские услуги, цифровые решения, финансовые продукты, технологии ухода и другие сервисы, ориентированные на пожилых людей.

Фактически Европа уже переходит к модели, в которой экономический рост все больше зависит не от увеличения численности населения, а от производительности труда, инноваций и более эффективного использования имеющегося человеческого капитала.

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