Бизнес в Украине растет: за полгода открыли около 20 тыс. компаний

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19758 новых компаний зарегистрировано в Украине за первое полугодие 2026 года. Это на 8% больше, чем за тот же период 2025 года (18 277), и больше всего за последние три года: в 2024-м за полгода открылось 18 414 компаний.

В то же время стало больше и прекращений бизнеса. Так, за полгода закрылось 6563. Это на 28% больше, чем в соответствующий период в прошлом году. Впрочем, благодаря тому, что и открытий новых компаний стало больше, общая картина остается в плюсе. Абсолютный прирост количества компаний за первое полугодие 2026 составил 13 195 бизнесов.

Заметим, что к прекращениям отнесены компании со статусами «Прекращено» и «В состоянии прекращения» на момент подготовки публикации. Впрочем, компании в процессе прекращения могут в дальнейшем вернуться к статусу «Зарегистрировано».

Наибольший абсолютный прирост компаний — в оптовой торговле (+2 304). Далее И Т (+1254), недвижимость (+1104), общественные организации (+859) и обслуживание домов (+824).

Уменьшение зафиксировано в госуправлении и обороне (-289), образовании (-282), ветеринарии (-20), водоснабжении (-14) и творчестве и искусстве (-11).

Киев лидирует по абсолютному приросту — +5 338 компаний. Далее Львовщина (+1220) и Днепропетровщина (+1177). Прирост зафиксирован в 23 регионах, уменьшение — в 4. В то же время наибольшее сокращение — в прифронтовых Донбасе (−157) и Луганщине (−73).

Более половины прекращений — результат ликвидации: 3479 случаев. Еще 21% — реорганизация (1410), 10% — процедура банкротства (651). 9% — судебное решение о прекращении, не связанное с банкротством (574). Без указанной причины — 440 случаев (7%), прекращение субъекта без статуса юридического лица — 9 (менее 1%).

Среди компаний, прекративших деятельность или находящихся в процессе прекращения (без учета реорганизаций), по доходу в финансовом отчете 2025 г. лидирует Промофлай — 3,0 млрд грн, процедура банкротства. Все 10 компаний из топа находятся в состоянии прекращения.