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27 июля 2026, 9:11 Читати українською

Подержанные автомобили: какие модели украинцы чаще всего ввозили из-за рубежа

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели почти 26,3 тыс. легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели почти 26,3 тыс.

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Всего за январь-июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. импортируемых легковушек с пробегом. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составили 24% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые автомобили — 50%.

Какие типы авто выбирали

Вторую по размеру долю среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет заняли электромобили — 25%.

Гибридные авто охватили 18% этого сегмента, дизельные — 6%, а автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.

Такая структура показывает, что покупатели более «свежих» автомобилей с пробегом все чаще рассматривают не только классические бензиновые модели, но и электромобили и гибриды. Итого они уже формируют 43% импорта подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Самые популярные модели

Самым большим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовался Nissan Rogue. За первое полугодие украинцы приобрели 1380 таких автомобилей.

Почти такой же результат показала Tesla Model Y — 1373 авто.

В топ-10 моделей вошли:

  • Nissan Rogue — 1380 авто;
  • Tesla Model Y — 1373 авто;
  • Mazda CX-5 — 1169 авто;
  • Volkswagen Tiguan — 1152 авто;
  • Tesla Model 3 — 883 авто;
  • Ford Escape — 806 авто;
  • Audi Q5 — 731 авто;
  • Kia Niro — 521 авто;
  • Jeep Compass — 495 авто;
  • BMW X5 — 467 авто.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
27 июля 2026, 10:33
#
Мабуть єдиний справжній рейтинг авто на Мінфіні.
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