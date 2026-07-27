Подержанные автомобили: какие модели украинцы чаще всего ввозили из-за рубежа

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели почти 26,3 тыс. легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает «Укравтопром».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Всего за январь-июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. импортируемых легковушек с пробегом. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составили 24% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые автомобили — 50%.

Какие типы авто выбирали

Вторую по размеру долю среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет заняли электромобили — 25%.

Гибридные авто охватили 18% этого сегмента, дизельные — 6%, а автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.

Такая структура показывает, что покупатели более «свежих» автомобилей с пробегом все чаще рассматривают не только классические бензиновые модели, но и электромобили и гибриды. Итого они уже формируют 43% импорта подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Самые популярные модели

Самым большим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовался Nissan Rogue. За первое полугодие украинцы приобрели 1380 таких автомобилей.

Почти такой же результат показала Tesla Model Y — 1373 авто.

В топ-10 моделей вошли: