В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели почти 26,3 тыс. легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает «Укравтопром».
Подержанные автомобили: какие модели украинцы чаще всего ввозили из-за рубежа
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Всего за январь-июнь украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. импортируемых легковушек с пробегом. Следовательно, автомобили в возрасте до 5 лет составили 24% от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые автомобили — 50%.
Какие типы авто выбирали
Вторую по размеру долю среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет заняли электромобили — 25%.
Гибридные авто охватили 18% этого сегмента, дизельные — 6%, а автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.
Такая структура показывает, что покупатели более «свежих» автомобилей с пробегом все чаще рассматривают не только классические бензиновые модели, но и электромобили и гибриды. Итого они уже формируют 43% импорта подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Самые популярные модели
Самым большим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до 5 лет пользовался Nissan Rogue. За первое полугодие украинцы приобрели 1380 таких автомобилей.
Почти такой же результат показала Tesla Model Y — 1373 авто.
В топ-10 моделей вошли:
- Nissan Rogue — 1380 авто;
- Tesla Model Y — 1373 авто;
- Mazda CX-5 — 1169 авто;
- Volkswagen Tiguan — 1152 авто;
- Tesla Model 3 — 883 авто;
- Ford Escape — 806 авто;
- Audi Q5 — 731 авто;
- Kia Niro — 521 авто;
- Jeep Compass — 495 авто;
- BMW X5 — 467 авто.
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