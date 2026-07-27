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27 июля 2026, 9:32 Читати українською

Цена на нефть упала на 5%: рынок отреагировал на паузу в войне между США и Ираном

Reuters сообщает, что мировые цены на нефть снизились после того, как США и Иран на выходных воздержались от новых ударов. Инвесторы восприняли это как первый сигнал возможной деэскалации конфликта, который в последние недели поддерживал нефтяные котировки на высоком уровне.

Reuters сообщает, что мировые цены на нефть снизились после того, как США и Иран на выходных воздержались от новых ударов.

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В понедельник утром фьючерсы на Brent подешевели на $4,56 — до $87,1 за баррель. Американская нефть WTI потеряла $5,7 и торговалась на уровне $83,48 за баррель. Для обоих эталонных сортов это самые низкие уровни почти через неделю после продолжительного роста.

Еще накануне Brent ненадолго поднималась до $100 за баррель. Цены росли из-за опасений перебоев с поставкой нефти после ограничения судоходства через Ормузский пролив и обострение ситуации в Красном море.

Рынок ждет не только мира, но и возобновление судоходства

Дополнительным фактором для снижения цен стало заявление посла США в ООН Майка Уолта, который сообщил, что президент Дональд Трамп решил приостановить американские удары, чтобы оставить пространство для дипломатических переговоров.

Аналитики ING отмечают, что рынок мгновенно отреагировал на любые признаки понижения напряженности.

«Ценовая динамика нефти сегодня утром четко отражает отчаянное стремление рынка к положительным новостям», — отметили эксперты ING.

Впрочем, участники рынка пока не ожидают скорейшего возвращения ситуации в норму. По данным Kpler, даже после прекращения ударов через Ормузский пролив ежедневно проходило менее десяти торговых судов, что значительно ниже обычных объемов.

Эксперты объясняют, что судоходные компании не спешат возвращать флот в регион, пока не убедятся, что угроза новых атак действительно миновала. Дополнительные риски создает и ситуация в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать суда и нефтяную инфраструктуру.

Читайте также: Война не повлекла нефтяного шока: что сдержало цены на мировом рынке

Аналитики также обращают внимание, что даже если дипломатические усилия окажутся успешными, нефтяной рынок еще некоторое время будет оставаться чувствительным к любым новостям с Ближнего Востока. Кроме того, на цены будут и дальше влиять риски для мировой логистики и война между Россией и Украиной, которая также создает неопределенность для глобальных энергетических рынков.

Что будет дальше

Как сообщал Минфин, страны Персидского залива ускоряют строительство новых нефтепроводов, которые позволят экспортировать сырье в обход Ормузского пролива. Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном заставляет производителей кардинально пересмотреть логистику экспорта. Но это требует времени и больших инвестиций.

Именно поэтому дальнейшая динамика рынка будет зависеть от двух факторов: удастся ли сторонам сохранить паузу в боевых действиях и насколько быстро восстановится полноценное судоходство через Ормузский пролив и Красное море. Именно эти маршруты остаются сейчас критически важными для мировых поставок нефти.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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