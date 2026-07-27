DeepSeek приостановила второй раунд привлечения инвестиций из-за утечки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2026, 8:46 Читати українською

DeepSeek приостановила второй раунд привлечения инвестиций из-за утечки

Китайский разработчик технологий искусственного интеллекта DeepSeek уведомил потенциальных инвесторов о временной приостановке второго раунда финансирования. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Китайский разработчик технологий искусственного интеллекта DeepSeek уведомил потенциальных инвесторов о временной приостановке второго раунда финансирования.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По их данным, компания в устной форме оповестила часть потенциальных инвесторов о том, что в ближайшие дни подписание инвестиционных соглашений не состоится — вопреки их ожиданиям. В DeepSeek не исключают возможности возобновления сделки в более поздний срок, уточнили собеседники агентства.

Приостановка связана в том числе с недовольством основателя DeepSeek Лян Вэньфэна появлением в интернете его конфиденциальных комментариев, сделанных в ходе первого раунда финансирования, говорится в статье. Этот раунд был завершен в июне и привлек для лаборатории ИИ $7 млрд.

Читайте также: Основатель DeepSeek стал самым богатым главой ИИ-стартапа в мире

Закрытая встреча Лян Вэньфэна с инвесторами состоялась 20 мая и продлилась почти четыре часа. Перед началом сессии вопросов и ответов ведущий специально предупредил участников о конфиденциальности данных. Спустя два месяца содержание встречи начало распространяться в технологических и инвестиционных кругах, а затем в СМИ.

В ходе закрытой встречи Лян Вэньфэн, в частности, заявил, что отставание Китая от США в сфере ИИ составляет до двух лет и обусловлено в первую очередь ограниченным доступом к вычислительным ресурсам, однако его компании удалось добиться сопоставимых результатов. Он также выразил уверенность, что в течение года экосистема китайских чипов преодолеет существующие препятствия, а продукция Huawei сможет заменить топовые решения американской Nvidia. Кроме того, основатель DeepSeek подчеркнул, что главная цель нейросети — достижение искусственного общего интеллекта (AGI), а не коммерческая выгода или выход на биржу.

Компания DeepSeek базируется в Ханчжоу в Китае. Лян Вэньфэн создал компанию в 2023 году как подразделение своего хедж-фонда Zhejiang High-Flyer Asset Management, специализирующегося на искусственном интеллекте. Фонд он основал вместе с двумя бывшими однокурсниками. В начале 2025 года DeepSeek выпустила модель ИИ, которая по производительности сравнима с американскими конкурентами, такими как OpenAI, но при этом стоит в разы дешевле.

В середине июля Bloomberg писал, что DeepSeek начала подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO). По данным источников, стартап рассчитывает подать заявку в этом году или в начале следующего. Как сообщили источники издания, сроки подачи заявки будут зависеть от готовности финансовой отчетности. На биржу материкового Китая DeepSeek может выйти в 2027 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами