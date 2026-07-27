DeepSeek приостановила второй раунд привлечения инвестиций из-за утечки

Китайский разработчик технологий искусственного интеллекта DeepSeek уведомил потенциальных инвесторов о временной приостановке второго раунда финансирования. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Что известно

По их данным, компания в устной форме оповестила часть потенциальных инвесторов о том, что в ближайшие дни подписание инвестиционных соглашений не состоится — вопреки их ожиданиям. В DeepSeek не исключают возможности возобновления сделки в более поздний срок, уточнили собеседники агентства.

Приостановка связана в том числе с недовольством основателя DeepSeek Лян Вэньфэна появлением в интернете его конфиденциальных комментариев, сделанных в ходе первого раунда финансирования, говорится в статье. Этот раунд был завершен в июне и привлек для лаборатории ИИ $7 млрд.

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Закрытая встреча Лян Вэньфэна с инвесторами состоялась 20 мая и продлилась почти четыре часа. Перед началом сессии вопросов и ответов ведущий специально предупредил участников о конфиденциальности данных. Спустя два месяца содержание встречи начало распространяться в технологических и инвестиционных кругах, а затем в СМИ.

В ходе закрытой встречи Лян Вэньфэн, в частности, заявил, что отставание Китая от США в сфере ИИ составляет до двух лет и обусловлено в первую очередь ограниченным доступом к вычислительным ресурсам, однако его компании удалось добиться сопоставимых результатов. Он также выразил уверенность, что в течение года экосистема китайских чипов преодолеет существующие препятствия, а продукция Huawei сможет заменить топовые решения американской Nvidia. Кроме того, основатель DeepSeek подчеркнул, что главная цель нейросети — достижение искусственного общего интеллекта (AGI), а не коммерческая выгода или выход на биржу.

Компания DeepSeek базируется в Ханчжоу в Китае. Лян Вэньфэн создал компанию в 2023 году как подразделение своего хедж-фонда Zhejiang High-Flyer Asset Management, специализирующегося на искусственном интеллекте. Фонд он основал вместе с двумя бывшими однокурсниками. В начале 2025 года DeepSeek выпустила модель ИИ, которая по производительности сравнима с американскими конкурентами, такими как OpenAI, но при этом стоит в разы дешевле.

В середине июля Bloomberg писал, что DeepSeek начала подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO). По данным источников, стартап рассчитывает подать заявку в этом году или в начале следующего. Как сообщили источники издания, сроки подачи заявки будут зависеть от готовности финансовой отчетности. На биржу материкового Китая DeepSeek может выйти в 2027 году.