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13 июля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: новые штрафы за мусор, стандарты использования ПТКС и правила для коммуналки

Главное за понедельник, 13 июля

Главное за понедельник, 13 июляШтрафы за мусор могут возрасти в разы: сколько будут платить граждане и бизнесВ Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, предусматривающие комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами.

Штрафы за мусор могут возрасти в разы: сколько будут платить граждане и бизне

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, предусматривающие комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и усилить наказание за экологические преступления.

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Источник: Минфин
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