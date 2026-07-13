Главное за понедельник: новые штрафы за мусор, стандарты использования ПТКС и правила для коммуналки

Штрафы за мусор могут возрасти в разы: сколько будут платить граждане и бизне

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, предусматривающие комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и усилить наказание за экологические преступления.