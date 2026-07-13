Главное за понедельник, 13 июля
Главное за понедельник: новые штрафы за мусор, стандарты использования ПТКС и правила для коммуналки
Штрафы за мусор могут возрасти в разы: сколько будут платить граждане и бизне
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, предусматривающие комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и усилить наказание за экологические преступления.
Заберут ли квартиру за долги? Новые правила для коммуналки и главные риски (видео)
После принятия нового закона о взыскании долгов украинцы все чаще спрашивают: действительно ли теперь могут забрать квартиру за долги за коммунальные услуги?
Камеры, паузы и видеоверификация: как изменятся правила использования платежных терминалов
Ключевые игроки платежного рынка Украины совместно с Ассоциацией украинских банков (АУБ) подготовили меморандум, который коренным образом изменит правила пользования платежными терминалами (ПТКС). Обновленные стандарты, предусматривающие жесткую верификацию пользователей и технические ограничения могут заработать уже к концу 2026 года.
21-й пакет санкций против России не получил поддержки в ЕС
Страны Европейского Союза пока не достигли согласия по поводу широкого 21-го пакета санкций против России, однако уже в понедельник могут принять решение о внесении в санкционный список еще 250 физических и юридических лиц. Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Пока толпа гонится за ШИ-компаниями, большие деньги перетекают в электричество
Напряжение на фондовом рынке растет. Почему это важно для всех? Если там прорвет, то зальет всех. Как реагируют инвесторы на ключевые проблемы и куда уже начали мигрировать деньги из сектора ИИ, рассказал соучредитель робоэдвайзера HUG'S и инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.
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