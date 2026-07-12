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12 июля 2026, 11:38 Читати українською

Торговый баланс между Украиной и Польшей демонстрирует неравную экономическую выгоду

Экономическое сотрудничество Украины и Польши приобретает отчетливый асимметричный характер. Анализ торговых потоков за 2001−2025 годы демонстрирует, что Варшава все более эффективно использует украинский рынок как вместительную площадку для сбыта собственной продукции, тогда как украинский экспорт сталкивается с логистическими ограничениями и политическими барьерами. Аналитики проекта «Слово и дело» уверены, что общий баланс становится все более выгодным для польской экономики.

Экономическое сотрудничество Украины и Польши приобретает отчетливый асимметричный характер.

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Эволюция экономических отношений: от роста до кризисов

Экономическая история украинско-польского партнерства за последние 25 лет напоминает американские горки, где периоды стремительного взлета чередовались с болезненными падениями из-за внешних факторов.

Развитие торговли прошло несколько важных этапов:

  • Период «нулевых» (2001−2008): Экспорт и импорт демонстрировали стабильный рост, пока мировой кризис 2008 года не привел к почти двукратному сокращению объемов торговли.

  • Послевоенная адаптация (2014−2016): После начала гибридной войны в Украине товарооборот просел, однако к 2016 году ситуация выровнялась благодаря углублению евроинтеграции.

  • Пандемический вызов (2020−2021): Несмотря на карантинные меры, торговля продолжала расти, заложив основу для рекордных показателей.

  • Период великой войны (2022−2025): Война принципиально переориентировала логистику. В 2022 году украинский экспорт в Польшу достиг отметки 6,7 млрд долларов, хотя в последующие годы из-за аграрных ограничений баланс сместился в сторону польского импорта, который в 2025 году составил 8 млрд долларов.

Читайте также: Благодаря чему экономика Польши вошла в двадцать крупнейших в мире

Политические трения и оборонные риски

Экономическая прагматика вынуждена конкурировать с историческими дискурсами. Напряжение в отношениях, вызванное разной оценкой сложных страниц истории, создает риски для оборонного сотрудничества. Польша долгое время оставалась одним из ключевых поставщиков оружия, однако дипломатические осложнения могут иметь реальные последствия для совместных проектов.

Основные вызовы, стоящие перед Киевом и Варшавой:

  • Тема исторической памяти. Споры вокруг годовщины Волынской трагедии и чествования УПА были и остаются политизированными темами для польской внутренней политики.

  • Оборонительные проекты. Из-за политического охлаждения Польша может оказаться вне перспективных программ, таких как «Drone Deal», что критически важно для ее оборонной отрасли.

  • Аграрный вопрос. Торговые барьеры для украинской продукции продолжают тормозить возобновление нашего экспорта в соседнее государство.

Несмотря на эти вызовы, обе стороны понимают, что альтернативы стратегическому партнерству не существует. Дальнейшее развитие отношений будет зависеть от способности лидеров разделить дискуссии о прошлом от срочных задач безопасности и экономического выживания в условиях войны.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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