Новая купюра в 2000 гривен не несет угрозы ценам — НБУ

Национальный банк Украины выступил с официальными разъяснениями , чтобы успокоить общество из-за появления банкноты номиналом 2000 гривен. Регулятор подчеркнул, что внедрение нового номинала никак не отразится на инфляции и не является сигналом о ее неконтролируемом росте.

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Главный месседж НБУ состоит в том, что этот шаг носит сугубо технический характер и не предусматривает допэмиссии денег, которая могла бы повлиять на общий уровень цен в стране.

Эксперты Нацбанка объясняют, что введение большего номинала направлено прежде всего на оптимизацию наличного обращения, которое с годами становится сложнее из-за роста среднего чека и стоимости потребительской корзины.

Использование высших номиналов позволяет упростить логистику для банковского сектора и бизнеса, уменьшая затраты на инкассацию, хранение и обработку наличных денег. Фактически появление купюры в 2000 гривен — это замена определенной части банкнот меньшей стоимости, поэтому общий объем денежной массы в экономике остается неизменным.

Отсутствие дополнительной денежной массы означает, что предпосылки для обесценивания гривны из-за этого технического шага отсутствуют.

Кроме логистических преимуществ, регулятор обращает внимание на составляющую безопасности. Разработка новой банкноты включала интеграцию передовых технологий защиты, делающих подделку практически невозможной. НБУ подчеркивает, что для государства важно обеспечить надежность наличных средств платежа, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий.

Хотя безналичные платежи становятся все более популярными, спрос на наличные деньги в Украине сохраняется, поэтому модернизация номинального ряда является необходимой составляющей поддержки эффективности системы.

НБУ призывает граждан воспринимать выпуск банкноты как взвешенную реакцию на вполне естественные экономические изменения.

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