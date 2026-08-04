Цены на медь приблизились к рекорду из-за бума ИИ в США и Китае

Мировые цены на медь приближаются к рекордным значениям на фоне стремительного роста спроса в США и Китае. Основным драйвером рынка стала потребность в металле, являющемся одним из ключевых компонентов для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Nikkei.

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На Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу трехмесячные фьючерсы на медь торговались по $13 791 за тонну, что близко к историческому максимуму $14 527,5, зафиксированному 29 января. В то же время медь дорожает значительно быстрее других цветных металлов, в частности алюминий и никель.

Почему дорожает медь

Одной из основных причин роста цен остается недостаток медной руды.

Добыча на индонезийском месторождении Grasberg, втором по объемам в мире, замедлилась после оползня в сентябре прошлого года. Если ранее ожидалось, что во втором полугодии 2026 года шахта возобновит работу до примерно 85% мощности, то теперь прогноз снижен до около 65%.

Еще одним фактором стало резкое увеличение закупок меди американскими компаниями в преддверии возможного введения новых пошлин.

В июле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении с 2027 года ввести 15-процентную пошлину на импорт рафинированной меди. Хотя официального решения пока нет, рынок уже учитывает этот риск.

США активно накапливают запасы

С начала года запасы меди на бирже COMEX в Нью-Йорке выросли более чем на 40%.

Из-за активных поставок металла в США запасы на складах, аккредитованных Лондонской биржей металлов, сократились до самого низкого уровня почти за пять месяцев.

Спрос на медь быстро растет благодаря развитию новых технологий. Металл широко используется для строительства электросетей, обеспечивающих работу дата-центров с искусственным интеллектом. Кроме того, электромобили нуждаются в три-четыре раза больше меди, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В Китае дефицит усугубляется

Китай, на который приходится около 60% мирового потребления меди, сталкивается также с нехваткой металла.

В конце июля запасы меди на Шанхайской фьючерсной бирже составляли около 69 тыс. тонн — самый низкий уровень примерно за два с половиной года. В сравнении с пиком, зафиксированным в середине марта, они сократились почти на 80%.

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим производителем меди в мире, активный экспорт, в частности в США, усугубляет дефицит на внутреннем рынке. В то же время власти страны пока не ограничивают такие поставки.

О напряженной ситуации также свидетельствует так называемая шанхайская премия — разница между ценой импортной меди в Шанхае и котировками LME. 22 июля она достигла $115 за тонну, что стало самым высоким показателем с ноября 2022 года. Рост этого индикатора означает, что китайские покупатели готовы платить больше, чтобы обеспечить себя импортным сырьем.

Китай наращивает импорт

В феврале одна из отраслевых ассоциаций Китая сообщила, что рассматривает возможность создания коммерческой системы накопления запасов меди для стабильного обеспечения рынка.

По данным китайской таможни, в июне импорт медных слитков составил около 280 тыс. тонн — это максимум за последние девять месяцев.

«Похоже, все большее беспокойство вызывает отток меди, которая критически важна для новых отраслей, в частности искусственного интеллекта», — отметил соруководитель Market Risk Advisory Наохиро Ниимура.

Спрос на ИИ поддерживает рынок

Экономика Китая переживает период слабого внутреннего спроса. Во втором квартале 2026 года реальный ВВП страны вырос на 4,3% в годовом исчислении после 5% в первом квартале.

Руководитель экономических исследований японского института Daiwa Наото Сайто объясняет, что главной причиной является кризис на рынке недвижимости, негативно влияющий на потребительские настроения.

Впрочем, по его словам, отрасль искусственного интеллекта остается исключением.

«ИИ является одним из приоритетов государственной политики Китая. Именно этим, по всей видимости, объясняется увеличение импорта меди и других необходимых ресурсов», — отметил эксперт.

«Доктор Медь» уже не такой точный индикатор

Медь традиционно называют «Доктором Миддю» (Dr. Copper), ведь ее цена часто считается одним из главных индикаторов состояния мировой экономики.

Впрочем, сейчас, несмотря на опасения замедления глобального роста из-за ситуации на Ближнем Востоке, цены на медь продолжают расти, прежде всего, благодаря высокому спросу в США и Китае.

«В последнее время уже сложно сказать, что медь играет роль „Доктора Миди“ как универсального индикатора мировой экономики», — подытожил Ниимура.