Минфин привлек от размещения ОВГЗ на 2,9 млрд грн меньше, чем неделей ранее

Министерство финансов 4 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,54 млрд грн, что на 2,90 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 9,44 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

201,45 млн грн под 15,01% с погашением 21 июля 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,13%);

1,04 млрд грн под 15,64% с погашением 26 апреля 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,46%);

5,29 млрд грн под 12,59% с погашением 15 августа 2029 (первичное размещение).

С начала 2026 года государство уже привлекло более 316,77 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,34 трлн.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.