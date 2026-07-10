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10 июля 2026, 15:10 Читати українською

Инфляция в июне неожиданно упала до 7,2%, но июль это может изменить — Андрей Шевчишин

Июнь принес неожиданную дефляцию: потребительские цены снизились на 0,1% в месяц, а годовая инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2%. Финансовый аналитик Дмитрий Шевчишин признал, что сам не ожидал дефляции в июне — его прогноз был +0,4%. Но радоваться рано.

Июнь принес неожиданную дефляцию: потребительские цены снизились на 0,1% в месяц, а годовая инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2%.

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Что произошло в июне

Основной вклад внесла продуктовая корзина. Сезон открытого грунта сработал как по учебнику:

  • яйца упали на 27,8% месяц в месяц

  • овощи подешевели на 3,7%

  • фрукты снизились на 1,3%

  • молоко и сахар также продемонстрировали минус

Но есть позиции, которые игнорируют сезон:

  • хлеб и хлебопродукты выросли на 0,4% месяц в месяц и уже на 19,4% год к году;
  • макароны подорожали на 1,5%;
  • рыба на 1,6%;
  • растительное масло на 1,7%.

Непродуктовая часть выросла на 0,4% в месяц. Топливо наконец-то подешевело на 1,6%, но прошлые повышения уже отразились в транспортных услугах, выросших на 1,4%.

Практически незаметно выросли тарифы на водоснабжение на 15,3% и канализацию на 14,6%. Госстат это зафиксировал, но публичной дискуссии не было.

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Что нас ждет в июле

Шевчишин прогнозирует месячную динамику в диапазоне от -0,5 до -0,2%, а годовая может опуститься до 6,9−7,2%. Но есть три фактора, способных перечеркнуть весь сезонный эффект:

  1. Возможно повышение тарифа на проезд в киевском транспорте с 8 до 30 грн. с 15 июля. Тариф не пересматривался с 2018 года. По оценке аналитика, если решение будет принято, это прибавит около 1,6% общей инфляции и о дефляции в июле можно забыть

  2. Системное давление на логистическую инфраструктуру. С начала 2026 года было зафиксировано по меньшей мере 25 атак на складские и логистические объекты. Расходы бизнеса на страхование, децентрализацию хранения и резервные мощности будут постепенно оседать в ценах на полках

  3. Девальвация гривны. Курс откатился от отметки 45 грн за доллар, но рынок уже увидел, где он может быть. Нефть, китайские товары и продовольственный импорт рассчитываются в долларах, поэтому эффект проявится в августе-сентябре.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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