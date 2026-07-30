Нефть дорожает на фоне новых ударов США по Ирану

Цены на нефть Brent в четверг, 30 июля, выросли более чем на $1 за баррель во время волатильной торговли. Инвесторы одновременно реагируют на эскалацию ударов США по Ирану и надеются на дипломатическое урегулирование, которое может возобновить судоходство через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

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По состоянию на 10:07 фьючерсы на марку Brent подорожали на $1,48 (1,63%) до $92,22 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на $0,43 (0,51%) до $84,89 за баррель.

Рынок остается нестабильным

Оба эталонных сорта нефти частично отыграли утреннее снижение после того, как накануне подорожали примерно на 7−8% — это стало одним из самых резких однодневных скачков цен за время войны с Ираном.

Толчком к росту цен на нефть стали заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего нанести Ирану «очень мощный удар» после ракетной атаки Тегерана на американскую военную базу в Иордании во вторник.

США возобновили удары по Ирану

По данным Центрального командования США, американские военные приступили к новой волне ударов по Ирану. Операция продолжалась около двух часов.

Накануне США вместе с Саудовской Аравией атаковали поддерживаемые Ираном военизированные формирования в Ираке. Это стало первым случаем, когда Эр-Рияд публично присоединился к американским авиаударам в ответ на атаки беспилотников по саудовским нефтяным объектам, совершенные с территории Ирака.

«Европа только просыпается и реагирует на новости об американских ударах, поэтому на рынке активизировались покупки», — отметила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Еще одним фактором поддержки цен стало сообщение Каспийского трубопроводного консорциума о приостановлении отгрузки нефти после атаки беспилотника на танкер.

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Инвесторы ждут развития ситуации вокруг Ормузского пролива

Несмотря на это, аналитики отмечают, что главное внимание рынка приковано к объемам экспорта нефти через ключевые морские маршруты и возможности дипломатического урегулирования.

По словам вице-президента по нефтяным рынкам Rystad Energy Лина Е, жесткая риторика Дональда Трампа мгновенно подтолкнула цены вверх, однако этот фактор уже преимущественно учтен рынком. Теперь инвесторы оценивают вероятность сценария TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда отступает»).

Аналитик отметил, что в последнее время рынок движется по схожей модели: геополитические новости быстро провоцируют скачки цен, однако они часто оказываются непродолжительными, в то время как долгосрочную динамику определяют реальные объемы поставок и дипломатические переговоры.

Иранское агентство Fars сообщило, что катарский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) прошел по определенному Ираном маршруту через Ормузский пролив с разрешения Тегерана.

По данным Kpler и LSEG, танкер Al Areesh, загрузивший СПГ в катарском терминале Ras Laffan примерно 4−6 июля, ночью 29 июля успешно покинул Ормузский пролив.