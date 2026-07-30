Инфляция ускорится во втором полугодии. Прогноз предполагает ускорение до 10%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время Монетарного брифинга.
НБУ предупредил: инфляция ускорится во втором полугодии
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Что происходит с инфляцией
Как отмечается, в июне потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 7,2%, прежде всего, благодаря расширению предложения сырых продуктов питания. Базовая инфляция в дальнейшем ускорялась (до 8,1% г/г) и превышала траекторию прогноза НБУ (Инфляционный отчет, апрель 2026 года).
В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста затрат бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, но оставались повышенными.
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Согласно оценкам НБУ, в июле рост потребительской инфляции возобновился, а базовой — продолжился.
Прогноз НБУ
Прогноз предусматривает их дальнейшее ускорение: до 10% и 9,2% по итогам 2026 года.
«Такая динамика будет обусловлена расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов предприятий на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания горючего и ослабления гривны в предыдущие периоды», — отметил Пышный.
По прогнозу НБУ, инфляция начнет снижаться в 2027 году (до 6,9%) и достигнет целевого уровня 5% в конце 2028 года. Этому будут способствовать постепенное сокращение дефицитов бюджета, ослабление давления на рынке труда, ожидаемое наращивание урожаев, а также улучшение ситуации в энергетике по мере снижения рисков безопасности. Весомое влияние будут иметь и меры монетарной политики НБУ.
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