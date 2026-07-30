НБУ предупредил: инфляция ускорится во втором полугодии

Инфляция ускорится во втором полугодии. Прогноз предполагает ускорение до 10%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время Монетарного брифинга.

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Что происходит с инфляцией

Как отмечается, в июне потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 7,2%, прежде всего, благодаря расширению предложения сырых продуктов питания. Базовая инфляция в дальнейшем ускорялась (до 8,1% г/г) и превышала траекторию прогноза НБУ (Инфляционный отчет, апрель 2026 года).

В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста затрат бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, но оставались повышенными.

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