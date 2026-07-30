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30 июля 2026, 13:17 Читати українською

Украина получила 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan

Украина получила очередной транш от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Support Loan. Сумма поступления составляет 3,47 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Украина получила очередной транш от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Support Loan.

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Куда направят средства

Средства планируют направить на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей государства.

В целом в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено 45 млрд евро.

Сколько средств уже привлечено

По состоянию на сегодняшний день Украина уже привлекла 11,6 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Из этой суммы:

  • 3,2 млрд евро направлено на бюджетные нужды;
  • 8,4 млрд евро — на оборонные нужды.

Новый транш должен усилить финансовую состоятельность государства в условиях войны и помочь покрывать расходы, которые остаются критическими для обороны и стабильной работы страны.

Почему это важно

Ukraine Support Loan — один из ключевых инструментов финансовой поддержки Украины со стороны ЕС в 2026 году. Для государственного бюджета такие поступления важны, поскольку собственных доходов недостаточно для одновременного финансирования обороны, социальных расходов, восстановления и других первоочередных потребностей.

Отдельная роль этого механизма — обеспечение предсказуемости финансирования. Для Украины это позволяет планировать оборонные закупки, бюджетные платежи и поддерживать макрофинансовую стабильность.

Премьер-министр поблагодарил Европейскую комиссию и государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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