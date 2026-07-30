НБУ повысил учетную ставку до уровня 15,5%

Правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до уровня 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 июля.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и существенное ускорение общей инфляции до конца года. Повышение учетной ставки направляется на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости 2 вернуть инфляцию на траекторию замедления до 5%.

НБУ готов и дальше использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления", — отметил Пышный.

Напомним

29 января 2026 г. правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п до 15% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Читайте: Банкиры спрогнозировали, какой будет учетная ставка НБУ 30 июля