В первом полугодии кроссоверы охватили 80% украинского рынка новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили этого типа увеличился на 0,3% — до 26,6 тыс. ед.
80% новых авто в Украине — кроссоверы: какие модели покупали чаще всего
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Какие авто предпочитают
Большинство SUV-ов было оборудовано бензиновыми двигателями — 37,8%.
- 32,9% — гибриды
- 20,4% — дизельные
- 8,7% — электрические
- 0,2% — с ГБО.
Топ-10 самых популярных моделей новых SUV
- RENAULT Duster — 2670 ед;
- TOYOTA RAV-4 — 1811 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 1302 ед.;
- TOYOTA LC Prado — 1003 ед.;
- SKODA Kodiaq — 943 ед.;
- MAZDA CX5 — 910 ед.;
- VW Touareg — 854 ед.;
- NISSAN Qashqai — 627 ед.;
- SKODA Karoq — 606 ед.;
- KIA Sportage — 552 ед.
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Источник: Минфин
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