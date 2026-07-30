80% новых авто в Украине — кроссоверы: какие модели покупали чаще всего

В первом полугодии кроссоверы охватили 80% украинского рынка новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили этого типа увеличился на 0,3% — до 26,6 тыс. ед.