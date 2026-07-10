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10 июля 2026, 11:10 Читати українською

Рекордно мало взрослых американцев работают или ищут работу — и при чем здесь Украина

Блогер и аналитик Пол Кедроски обратил внимание на тревожную тенденцию: общий уровень участия населения США в рабочей силе находится на самой низкой отметке за последние 50 лет. На первый взгляд это чисто американская проблема. Но запускаемый механизм уже давно знаком Украине, поэтому и последствия должны быть одинаковыми.

Блогер и аналитик Пол Кедроски обратил внимание на тревожную тенденцию: общий уровень участия населения США в рабочей силе находится на самой низкой отметке за последние 50 лет.

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Что происходит в США

Несмотря на то, что в США создается все большее количество рабочих мест, количество вакансий значительно превышает количество желающих трудоустроиться. Чем меньше взрослых работают или ищут работу, то большая часть избирателей воспринимает экономику не как работники, а как потребители социальной помощи, пенсионеры или рантье.

Это принципиально изменяет политические стимулы вокруг нескольких ключевых вопросов:

  • зарплаты и условия труда

  • иммиграционная политика

  • регулировка ШИ и автоматизации

  • налогообложение и перераспределение социальной нагрузки

Американская экономика сейчас концентрируется вокруг зауженного занятого ядра. Меньшая группа работников должна генерировать доходы, налоги и инновации, которые должны поддерживать все большее количество людей вне рынка труда.

Отсюда прямая уязвимость: с одной стороны любой шок на рынке труда бьет по меньшему количеству участников, но с другой и амортизаторов становится меньше. Именно поэтому ставка на ИИ, автоматизацию и робототехнику — это не столько история о замене людей, сколько попытка компенсировать их отсутствие на рынке труда.

Вот почему рост экономики все больше зависит не от количества работников, а от их эффективности. И любое отставание в производительности будет иметь гораздо больший вес, потому что рынок труда уже не сможет удержать падающую экономику за счет новых участников.

Читайте также: Рынок труда США оживает: 130 тысяч новых вакансий и неожиданный просмотр статистики за два года

Украина уже на этом этапе

Американский сценарий для Украины это уже болезненное настоящее. Даже без учета последствий полномасштабного вторжения, демография страны давно движется в отрицательном направлении. Сейчас соотношение работников с пенсионерами в Украине приближается к 1:1.

Для сравнения: в развитых странах Европы этот показатель составляет примерно 3−4 к 1.

Ситуацию усугубляет эмиграция: от 6 до 7 млн украинцев находятся за границей, большинство из них — люди трудоспособного возраста. Это дополнительно сокращает ядро занятых и расширяет долю тех, кто принимает экономику как потребитель, а не как производитель.

Как следствие, большинство украинских избирателей заинтересованы не в условиях роста экономики, а в выплатах, льготах и субсидиях. Кто из политиков больше обещает помощи, тот и выигрывает выборы. Такой вынужденный популизм структурно усложняет любые реформы, направленные на долгосрочный рост, а не на краткосрочное потребление.

Читайте также: Украинцы обеспечивают почти 68% иностранной рабочей силы в Польше

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+42
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
10 июля 2026, 11:40
#
А україна тут до того, що викликали службу обслуговування, з трьох людей двох запакували, одного відпустили, бо він виконав досягнення на трьох майбутніх рабів для депутатів, ну і в результаті ці двоє підуть в сзч, бо не хочуть сидячи в окопі під кабами читати новини про чергового депутатіка який вкрав мільйони і полетів з коханкою на Балі, а потім ці двоє сзч будуть просто сидіти вдома, як наслідок: зарплату п`ятьом тцкунам платять, двом поліцаям які їм допомагали теж зп платять, але оцих сімох ненавчених воювати на фронт не можна відправляти, тому матимемо ще додатково мінус бензин за державний кошт, тобто за кошти платників податків, і мінус двох людей для економіки, так же потім краще звітувати про патужне «зростання» ввп.
+
+72
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
10 июля 2026, 11:46
#
В україні демографію погіршують три фактори:
1) орки, тут все ясно, вони не приховують своїх цілей, земля їм скловатою.
2) влада, котра створила патужні умови для створення молодих сімей і їх підтримки, з поточними цінами, умовами війни, і навіть якщо виключити війну, в принципі з українськими «умовами» не особливо багато розумних людей захочуть заводити в українському концтаборі сім`ї.
3) тцкуни і поліцаї, котрі спалюють бензин за кошти платників податків і виконують формально план, хоча фактично це все не працює, бо вони загрібають або алкашів і наркоманів, або тих хто швидко піде в сзч, бо такі методи не працюють, людину неможливо примусом, заборонами чи штрафами змусити воювати, хоч розстрілюйте, все одно людина ну не піде воювати, бо це так не працює. Ну і чи кожна жінка захоче будувати стосунки в умовах війни, коли завтра її чоловіка викрадуть посеред білого дня і торжествено повезуть в невідомому напрямку, де він за пару тижнів (буквально) може здохнути або стати інвалідом? А вона вся така красіва сидітиме з дитиною і 50 тисячами гривень в котрі висморкатися можна буде, це ж прекрасна умова і стимул для створення сімей і народження дітей, правда?

Але звісно це все іпсо, наклем, роспропаганда
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