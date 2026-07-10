Блогер и аналитик Пол Кедроски обратил внимание на тревожную тенденцию: общий уровень участия населения США в рабочей силе находится на самой низкой отметке за последние 50 лет. На первый взгляд это чисто американская проблема. Но запускаемый механизм уже давно знаком Украине, поэтому и последствия должны быть одинаковыми.
Рекордно мало взрослых американцев работают или ищут работу — и при чем здесь Украина
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Что происходит в США
Несмотря на то, что в США создается все большее количество рабочих мест, количество вакансий значительно превышает количество желающих трудоустроиться. Чем меньше взрослых работают или ищут работу, то большая часть избирателей воспринимает экономику не как работники, а как потребители социальной помощи, пенсионеры или рантье.
Это принципиально изменяет политические стимулы вокруг нескольких ключевых вопросов:
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зарплаты и условия труда
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иммиграционная политика
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регулировка ШИ и автоматизации
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налогообложение и перераспределение социальной нагрузки
Американская экономика сейчас концентрируется вокруг зауженного занятого ядра. Меньшая группа работников должна генерировать доходы, налоги и инновации, которые должны поддерживать все большее количество людей вне рынка труда.
Отсюда прямая уязвимость: с одной стороны любой шок на рынке труда бьет по меньшему количеству участников, но с другой и амортизаторов становится меньше. Именно поэтому ставка на ИИ, автоматизацию и робототехнику — это не столько история о замене людей, сколько попытка компенсировать их отсутствие на рынке труда.
Вот почему рост экономики все больше зависит не от количества работников, а от их эффективности. И любое отставание в производительности будет иметь гораздо больший вес, потому что рынок труда уже не сможет удержать падающую экономику за счет новых участников.
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Украина уже на этом этапе
Американский сценарий для Украины это уже болезненное настоящее. Даже без учета последствий полномасштабного вторжения, демография страны давно движется в отрицательном направлении. Сейчас соотношение работников с пенсионерами в Украине приближается к 1:1.
Для сравнения: в развитых странах Европы этот показатель составляет примерно 3−4 к 1.
Ситуацию усугубляет эмиграция: от 6 до 7 млн украинцев находятся за границей, большинство из них — люди трудоспособного возраста. Это дополнительно сокращает ядро занятых и расширяет долю тех, кто принимает экономику как потребитель, а не как производитель.
Как следствие, большинство украинских избирателей заинтересованы не в условиях роста экономики, а в выплатах, льготах и субсидиях. Кто из политиков больше обещает помощи, тот и выигрывает выборы. Такой вынужденный популизм структурно усложняет любые реформы, направленные на долгосрочный рост, а не на краткосрочное потребление.
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Комментарии - 2
1) орки, тут все ясно, вони не приховують своїх цілей, земля їм скловатою.
2) влада, котра створила патужні умови для створення молодих сімей і їх підтримки, з поточними цінами, умовами війни, і навіть якщо виключити війну, в принципі з українськими «умовами» не особливо багато розумних людей захочуть заводити в українському концтаборі сім`ї.
3) тцкуни і поліцаї, котрі спалюють бензин за кошти платників податків і виконують формально план, хоча фактично це все не працює, бо вони загрібають або алкашів і наркоманів, або тих хто швидко піде в сзч, бо такі методи не працюють, людину неможливо примусом, заборонами чи штрафами змусити воювати, хоч розстрілюйте, все одно людина ну не піде воювати, бо це так не працює. Ну і чи кожна жінка захоче будувати стосунки в умовах війни, коли завтра її чоловіка викрадуть посеред білого дня і торжествено повезуть в невідомому напрямку, де він за пару тижнів (буквально) може здохнути або стати інвалідом? А вона вся така красіва сидітиме з дитиною і 50 тисячами гривень в котрі висморкатися можна буде, це ж прекрасна умова і стимул для створення сімей і народження дітей, правда?
Але звісно це все іпсо, наклем, роспропаганда