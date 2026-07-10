Рекордно мало взрослых американцев работают или ищут работу — и при чем здесь Украина

Блогер и аналитик Пол Кедроски обратил внимание на тревожную тенденцию: общий уровень участия населения США в рабочей силе находится на самой низкой отметке за последние 50 лет. На первый взгляд это чисто американская проблема. Но запускаемый механизм уже давно знаком Украине, поэтому и последствия должны быть одинаковыми.

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Что происходит в США

Несмотря на то, что в США создается все большее количество рабочих мест, количество вакансий значительно превышает количество желающих трудоустроиться. Чем меньше взрослых работают или ищут работу, то большая часть избирателей воспринимает экономику не как работники, а как потребители социальной помощи, пенсионеры или рантье.

Это принципиально изменяет политические стимулы вокруг нескольких ключевых вопросов:

зарплаты и условия труда

иммиграционная политика

регулировка ШИ и автоматизации

налогообложение и перераспределение социальной нагрузки

Американская экономика сейчас концентрируется вокруг зауженного занятого ядра. Меньшая группа работников должна генерировать доходы, налоги и инновации, которые должны поддерживать все большее количество людей вне рынка труда.

Отсюда прямая уязвимость: с одной стороны любой шок на рынке труда бьет по меньшему количеству участников, но с другой и амортизаторов становится меньше. Именно поэтому ставка на ИИ, автоматизацию и робототехнику — это не столько история о замене людей, сколько попытка компенсировать их отсутствие на рынке труда.

Вот почему рост экономики все больше зависит не от количества работников, а от их эффективности. И любое отставание в производительности будет иметь гораздо больший вес, потому что рынок труда уже не сможет удержать падающую экономику за счет новых участников.

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Украина уже на этом этапе

Американский сценарий для Украины это уже болезненное настоящее. Даже без учета последствий полномасштабного вторжения, демография страны давно движется в отрицательном направлении. Сейчас соотношение работников с пенсионерами в Украине приближается к 1:1.

Для сравнения: в развитых странах Европы этот показатель составляет примерно 3−4 к 1.

Ситуацию усугубляет эмиграция: от 6 до 7 млн украинцев находятся за границей, большинство из них — люди трудоспособного возраста. Это дополнительно сокращает ядро занятых и расширяет долю тех, кто принимает экономику как потребитель, а не как производитель.

Как следствие, большинство украинских избирателей заинтересованы не в условиях роста экономики, а в выплатах, льготах и субсидиях. Кто из политиков больше обещает помощи, тот и выигрывает выборы. Такой вынужденный популизм структурно усложняет любые реформы, направленные на долгосрочный рост, а не на краткосрочное потребление.

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