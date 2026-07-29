Работники, привыкшие работать без остановки, не всегда самые ценные для компании. Новое исследование показало, что трудоголизм может негативно влиять не только на самих сотрудников, но и на работу всей команды, пишет Psychologytoday.
Ученые объяснили, почему трудоголики не всегда полезны для компании
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Что показало исследование
Ученые выяснили, что трудоголики чаще концентрируются исключительно на своих задачах и постоянно ищут себе новую нагрузку. Поэтому у них остается меньше времени и сил на помощь коллегам, наставничество, подмену или участие в добровольных командных инициативах.
Именно такое поведение часто помогает командам работать эффективнее: сотрудники подстраховывают друг друга, делятся опытом, решают проблемы и поддерживают общий темп работы.
Почему трудоголизм не равен эффективности
Как пишет издание, на первый взгляд работник, который постоянно берет на себя больше задач и работает сверхурочно, может казаться идеальным членом команды. Но исследование показывает другую сторону такого поведения.
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Трудоголики могут быть продуктивными в собственных задачах, но в то же время меньше вовлечены в взаимодействие с коллегами. Они реже участвуют в неформальной поддержке команды, потому что их ресурс уже израсходован на индивидуальную нагрузку.
В результате компания может получить работника, много работающего сам, но не усиливающего команду вокруг себя. А в долгосрочной перспективе самое командное взаимодействие часто определяет стабильность результата.
Что это значит для работодателей
Для руководителей это сигнал: оценивать работников только по количеству отработанных часов или готовности принимать дополнительные задания — рискованно.
Действительно, эффективный сотрудник не только выполняет собственную работу, но и помогает команде двигаться вперед. Это может быть поддержка новичков, обмен знаниями, участие в совместных решениях или готовность подстраховать коллегу в критический момент.
Поэтому работник, работающий 24/7, не всегда самый ценный для компании. Иногда гораздо важнее не то, сколько человек работает, а как его работа влияет на команду в целом.
Баланс как новый критерий производительности
Исследование еще раз показывает, что производительность не следует сводить к постоянной занятости. Чрезмерная работа может истощать, понижать качество решений и равномерно удалять человека от команды.
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Для бизнеса это значит поддерживать здоровый баланс нагрузки. Если работники имеют достаточно ресурса, они не только лучше выполняют свои задачи, но и активнее помогают другим.
В современных командах ценность сотрудника все больше и больше определяется не готовностью работать без выходных, а способностью стабильно давать результат, сотрудничать и не выгорать.
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