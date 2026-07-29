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29 июля 2026, 9:45 Читати українською

Ученые объяснили, почему трудоголики не всегда полезны для компании

Работники, привыкшие работать без остановки, не всегда самые ценные для компании. Новое исследование показало, что трудоголизм может негативно влиять не только на самих сотрудников, но и на работу всей команды, пишет Psychologytoday.

Работники, привыкшие работать без остановки, не всегда самые ценные для компании.

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Что показало исследование

Ученые выяснили, что трудоголики чаще концентрируются исключительно на своих задачах и постоянно ищут себе новую нагрузку. Поэтому у них остается меньше времени и сил на помощь коллегам, наставничество, подмену или участие в добровольных командных инициативах.

Именно такое поведение часто помогает командам работать эффективнее: сотрудники подстраховывают друг друга, делятся опытом, решают проблемы и поддерживают общий темп работы.

Почему трудоголизм не равен эффективности

Как пишет издание, на первый взгляд работник, который постоянно берет на себя больше задач и работает сверхурочно, может казаться идеальным членом команды. Но исследование показывает другую сторону такого поведения.

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Трудоголики могут быть продуктивными в собственных задачах, но в то же время меньше вовлечены в взаимодействие с коллегами. Они реже участвуют в неформальной поддержке команды, потому что их ресурс уже израсходован на индивидуальную нагрузку.

В результате компания может получить работника, много работающего сам, но не усиливающего команду вокруг себя. А в долгосрочной перспективе самое командное взаимодействие часто определяет стабильность результата.

Что это значит для работодателей

Для руководителей это сигнал: оценивать работников только по количеству отработанных часов или готовности принимать дополнительные задания — рискованно.

Действительно, эффективный сотрудник не только выполняет собственную работу, но и помогает команде двигаться вперед. Это может быть поддержка новичков, обмен знаниями, участие в совместных решениях или готовность подстраховать коллегу в критический момент.

Поэтому работник, работающий 24/7, не всегда самый ценный для компании. Иногда гораздо важнее не то, сколько человек работает, а как его работа влияет на команду в целом.

Баланс как новый критерий производительности

Исследование еще раз показывает, что производительность не следует сводить к постоянной занятости. Чрезмерная работа может истощать, понижать качество решений и равномерно удалять человека от команды.

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Для бизнеса это значит поддерживать здоровый баланс нагрузки. Если работники имеют достаточно ресурса, они не только лучше выполняют свои задачи, но и активнее помогают другим.

В современных командах ценность сотрудника все больше и больше определяется не готовностью работать без выходных, а способностью стабильно давать результат, сотрудничать и не выгорать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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