Ученые объяснили, почему трудоголики не всегда полезны для компании

Работники, привыкшие работать без остановки, не всегда самые ценные для компании. Новое исследование показало, что трудоголизм может негативно влиять не только на самих сотрудников, но и на работу всей команды, пишет Psychologytoday.

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Что показало исследование

Ученые выяснили, что трудоголики чаще концентрируются исключительно на своих задачах и постоянно ищут себе новую нагрузку. Поэтому у них остается меньше времени и сил на помощь коллегам, наставничество, подмену или участие в добровольных командных инициативах.

Именно такое поведение часто помогает командам работать эффективнее: сотрудники подстраховывают друг друга, делятся опытом, решают проблемы и поддерживают общий темп работы.

Почему трудоголизм не равен эффективности

Как пишет издание, на первый взгляд работник, который постоянно берет на себя больше задач и работает сверхурочно, может казаться идеальным членом команды. Но исследование показывает другую сторону такого поведения.

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