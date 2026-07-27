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27 июля 2026, 15:58 Читати українською

В Прагу за 10 евро без пересадок: в Европе запустили новый прямой поезд

В Европе появился новый прямой железнодорожный маршрут между Франкфуртом-на-Майне и Прагой. Поезд курсирует без пересадок, а стоимость билетов в эконом-классе стартует от 10 евро. Об этом сообщает сайт Аusnews.de .

В Европе появился новый прямой железнодорожный маршрут между Франкфуртом-на-Майне и Прагой.

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Маршрут заработал с 14 июня 2026 г. после завершения модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Дрезден — Прага. Благодаря обновлению пути поезда могут развивать скорость до 160 км/ч.

Поезда курсируют каждый день дважды в день: утром и вечером. Время в пути составляет около семи часов, что делает железную дорогу конкурентной альтернативой авиаперелетам, если учитывать время на дорогу в аэропорт, регистрацию и прохождение контроля.

Новый маршрут стал частью европейского проекта развития международного железнодорожного сообщения, реализуемого с участием Чешских железных дорог, Deutsche Bahn, датского железнодорожного оператора и частных перевозчиков. В частности, компания Leo Express также расширяет сеть международных рейсов, объединяя Чехию, Германию и аэропорт Франкфурта.

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Сколько стоят билеты и какие условия предлагают пассажирам

Билеты уже доступны на сайте Leo Express. Посадка возможна как на станции Frankfurt Süd, так и непосредственно в аэропорту Франкфурта.

Перевозчик предлагает три класса обслуживания:

  1. Билет в экономклассе стоит от 10 евро.
  2. Бизнес-класс доступен от 25 евро и предусматривает более просторные кресла, бесплатные напитки и прессу.
  3. Премиум-класс обойдется от 40 евро — в его стоимость входят отдельный салон, горячее питание и персональный экран для развлечений.

Во всех вагонах есть кондиционеры, электрические розетки и бесплатный Wi-Fi. Для пассажиров с детьми обустроены специальные зоны с пеленальными столиками, а для велосипедистов предусмотрены места для перевозки велосипедов, которые необходимо бронировать заранее.

По соотношению цены и времени в пути новый маршрут стал одним из самых доступных предложений для поездок между Германией и Чехией. Для сравнения, автобусные билеты в этом направлении стоят от 15 евро, а авиаперелет — примерно от 60 евро без учета расходов на трансфер в аэропорт.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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