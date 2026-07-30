Китайские граждане получили новый способ заработка: теперь они могут передавать права на использование своего лица для создания контента с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Digital Trends. Специальные платформы позволяют загрузить изображения, заключить сделку и получать оплату, а разработчики ИИ используют эти цифровые образы в коротких сериалах и рекламе.
Китайцы начали сдавать свои лица в аренду для ИИ: сколько на этом можно заработать
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Принцип напоминает продажу прав на использование стоковых фотографий. Но разница состоит в том, что ИИ может не только показать изображение человека, а заставить его цифровой образ говорить, двигаться и выполнять разные роли.
На платформах ActID и New Claw пользователи получают от $15 до $700 за передачу прав на использование своего лица.
- ActID имеет около 800 зарегистрированных пользователей, из которых около 300 уже лицензируют свои образы. Создатели контента платят от 99 до 500 юаней за один эпизод, а платформа получает 10% комиссии.
- New Claw работает по другой модели: пользователи самостоятельно загружают изображение и устанавливают минимальную цену лицензии — от 500 юаней за фото. После этого покупатели могут использовать цифровой образ в пределах условий договора.
Спрос на такие сервисы растет из-за бурного развития ИИ-контента в Китае. По данным Китайской ассоциации сетевых видеосервисов, в первом квартале 2026 года искусственный интеллект использовали более чем 95% из 128 тысяч коротких сериалов, выпущенных в стране.
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Для изготовителей контента это способ быстро получать виртуальных актеров без съемок с реальными людьми. Для владельцев лиц возможность получать деньги за цифровой образ, который может использоваться в десятках или сотнях проектов.
В то же время главная проблема таких соглашений состоит в отсутствии контроля после передачи данных. Китайское законодательство требует согласия человека на использование биометрической информации и запрещает создавать фальшивые изображения человека без его личного разрешения. Платформы также прописывают ограничения в договорах и используют технические средства защиты.
Однако полностью контролировать дальнейшее распространение цифрового образа сложно. Гуанчжоуский интернет-суд за последние три года рассмотрел около 700 дел, связанных с ИИ, в том числе по подмене лиц и авторских прав.
Так что формальный договор может определить правила, но не всегда способен остановить появление нежелательных копий.
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