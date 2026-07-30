Китайцы начали сдавать свои лица в аренду для ИИ: сколько на этом можно заработать

Китайские граждане получили новый способ заработка: теперь они могут передавать права на использование своего лица для создания контента с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Digital Trends . Специальные платформы позволяют загрузить изображения, заключить сделку и получать оплату, а разработчики ИИ используют эти цифровые образы в коротких сериалах и рекламе.

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Принцип напоминает продажу прав на использование стоковых фотографий. Но разница состоит в том, что ИИ может не только показать изображение человека, а заставить его цифровой образ говорить, двигаться и выполнять разные роли.

На платформах ActID и New Claw пользователи получают от $15 до $700 за передачу прав на использование своего лица.

ActID имеет около 800 зарегистрированных пользователей, из которых около 300 уже лицензируют свои образы. Создатели контента платят от 99 до 500 юаней за один эпизод, а платформа получает 10% комиссии. New Claw работает по другой модели: пользователи самостоятельно загружают изображение и устанавливают минимальную цену лицензии — от 500 юаней за фото. После этого покупатели могут использовать цифровой образ в пределах условий договора.

Спрос на такие сервисы растет из-за бурного развития ИИ-контента в Китае. По данным Китайской ассоциации сетевых видеосервисов, в первом квартале 2026 года искусственный интеллект использовали более чем 95% из 128 тысяч коротких сериалов, выпущенных в стране.

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Для изготовителей контента это способ быстро получать виртуальных актеров без съемок с реальными людьми. Для владельцев лиц возможность получать деньги за цифровой образ, который может использоваться в десятках или сотнях проектов.

В то же время главная проблема таких соглашений состоит в отсутствии контроля после передачи данных. Китайское законодательство требует согласия человека на использование биометрической информации и запрещает создавать фальшивые изображения человека без его личного разрешения. Платформы также прописывают ограничения в договорах и используют технические средства защиты.

Однако полностью контролировать дальнейшее распространение цифрового образа сложно. Гуанчжоуский интернет-суд за последние три года рассмотрел около 700 дел, связанных с ИИ, в том числе по подмене лиц и авторских прав.

Так что формальный договор может определить правила, но не всегда способен остановить появление нежелательных копий.

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