Работа за границей может добавить стаж для украинской пенсии: как это работает

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Новые правила позволяют засчитывать подтвержденный иностранный стаж даже тогда, когда между Украиной и страной трудоустройства нет соглашения о пенсионном обеспечении.

В то же время, важно понимать: зарубежные годы работы влияют только на право получить украинскую пенсию, но не увеличивают ее размер. При расчете выплаты учитываются только взносы, уплаченные в украинскую систему пенсионного страхования.

Например, если человек имеет 25 лет стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за границей, после подтверждения этих периодов он будет иметь 32 года страхового стажа. Это может позволить выполнить требование для ухода на пенсию по возрасту.

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Какие документы необходимы для подтверждения стажа

Самого факта работы за границей недостаточно. Пенсионный фонд должен предоставить документы, подтверждающие трудоустройство и уплату социальных взносов в соответствующей стране.

В зависимости от государства это могут быть:

трудовой договор;

справка от работодателя;

документы об уплате социальных взносов;

выписки из пенсионных или страховых реестров;

расчетные листки о зарплате;

другие официальные документы, подтверждающие период работы.

Если человек не может самостоятельно получить подтверждение из иностранного учреждения, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины. В таком случае фонд имеет право направить запрос через Министерство иностранных дел в компетентный орган другого государства.

Однако такой путь может занять больше времени из-за международного обмена документами. Поэтому оформление подтверждений советуют начинать заранее, примерно за шесть месяцев или за год до достижения пенсионного возраста.

Документы из-за границы также могут потребовать дополнительного оформления. В некоторых странах достаточно апостиля, в других необходима консульская легализация. Если справки составлены на иностранном языке, их необходимо перевести на украинский и должным образом удостоверить.

Новые правила стали важны для украинцев, которые годами работали за пределами страны, но не имели возможности учесть этот период при оформлении пенсии. В то же время, ключевым условием остается своевременное получение и правильное оформление документов, ведь именно они являются основанием для зачисления иностранного стажа.

Напомним

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет.

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