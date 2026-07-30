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30 июля 2026, 12:13 Читати українською

Работа за границей может добавить стаж для украинской пенсии: как это работает

Украинцы, официально работавшие в странах без двусторонних пенсионных соглашений с Украиной, ранее не могли использовать этот период для назначения пенсии. Даже уплата взносов в иностранную систему соцстрахования не гарантировала, что годы работы учтут в Украине. Ситуация изменилась после принятия изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и утверждения Кабмином механизма их применения.

Украинцы, официально работавшие в странах без двусторонних пенсионных соглашений с Украиной, ранее не могли использовать этот период для назначения пенсии.

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Новые правила позволяют засчитывать подтвержденный иностранный стаж даже тогда, когда между Украиной и страной трудоустройства нет соглашения о пенсионном обеспечении.

В то же время, важно понимать: зарубежные годы работы влияют только на право получить украинскую пенсию, но не увеличивают ее размер. При расчете выплаты учитываются только взносы, уплаченные в украинскую систему пенсионного страхования.

Например, если человек имеет 25 лет стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за границей, после подтверждения этих периодов он будет иметь 32 года страхового стажа. Это может позволить выполнить требование для ухода на пенсию по возрасту.

Читайте также: В Пенсионном фонде объяснили, могут ли украинцы «докупить» стаж за границей

Какие документы необходимы для подтверждения стажа

Самого факта работы за границей недостаточно. Пенсионный фонд должен предоставить документы, подтверждающие трудоустройство и уплату социальных взносов в соответствующей стране.

В зависимости от государства это могут быть:

  • трудовой договор;
  • справка от работодателя;
  • документы об уплате социальных взносов;
  • выписки из пенсионных или страховых реестров;
  • расчетные листки о зарплате;
  • другие официальные документы, подтверждающие период работы.

Если человек не может самостоятельно получить подтверждение из иностранного учреждения, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины. В таком случае фонд имеет право направить запрос через Министерство иностранных дел в компетентный орган другого государства.

Однако такой путь может занять больше времени из-за международного обмена документами. Поэтому оформление подтверждений советуют начинать заранее, примерно за шесть месяцев или за год до достижения пенсионного возраста.

Документы из-за границы также могут потребовать дополнительного оформления. В некоторых странах достаточно апостиля, в других необходима консульская легализация. Если справки составлены на иностранном языке, их необходимо перевести на украинский и должным образом удостоверить.

Новые правила стали важны для украинцев, которые годами работали за пределами страны, но не имели возможности учесть этот период при оформлении пенсии. В то же время, ключевым условием остается своевременное получение и правильное оформление документов, ведь именно они являются основанием для зачисления иностранного стажа.

Напомним

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет.

Читайте также: От чего зависит размер пенсии: почему налоги здесь ни при чем

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
financialGenius
financialGenius
30 июля 2026, 13:30
#
Я бы такого не делал , это просто сбор информации , что бы потом выставлять штрафы за то что не подавал декларации или еще хуже доплачивал какие-то налоги не являясь по сути налоговым резидентом Украины в тот период. Могут быть большие проблемы и не понятно какие именно привелегии получишь от этого.
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