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28 июля 2026, 11:07 Читати українською

МВФ прогнозирует безработицу в Украине на уровне 11,3% в 2027 году

По прогнозу МВФ, уровень безработицы в Украине в 2027 году ожидается на уровне 11,3% (против 11,6% в 2025 году и 10,2% в 2026 году). Об этом пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

По прогнозу МВФ, уровень безработицы в Украине в 2027 году ожидается на уровне 11,3% (против 11,6% в 2025 году и 10,2% в 2026 году).

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Сколько безработных в Украине

К концу июня 2026 года в Украине было зарегистрировано 93,1 тыс. безработных, что на 2,2% меньше, чем год назад, а также — на 1,3% меньше, чем в мае.

Всего за первое полугодие статус безработного имели 220,6 тыс. человек — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Но здесь важное уточнение: МВФ оценивает уровень безработицы в стране в целом по методологии Международной организации труда, а текущая статистика охватывает только тех, кто официально зарегистрировался в качестве безработного. Поэтому сокращение числа зарегистрированных безработных еще не означает, что столько же людей нашли работу: статус может быть прекращен, например, в связи с поступлением на учебу, назначением пенсии или по заявлению самого человека.

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В то же время на рынке труда сохраняется значительный дисбаланс. По состоянию на конец июня в базе Госслужбы занятости насчитывалось 63,2 тыс. вакансий — примерно 2 на каждых 3 зарегистрированных безработных. Но работодатели по-прежнему испытывают дефицит кадров, особенно квалифицированных. Навыки соискателей не всегда соответствуют требованиям вакансий2″, — отметил Гетманцев.

Что в регионах?

Как отмечает Гетманцев, региональная динамика также различается.

По сравнению с июнем 2025 года количество зарегистрированных безработных заметно выросло в Ивано-Франковской (+19,4%), Тернопольской (+16,2%), Черновицкой (+12%), Львовской (+10%) и Волынской (+7,2%) областях. Зато в Ровенской области показатель сократился на 9,1%, в Полтавской — на 6,9%, в Киевской — на 4,6%. На такую разницу могут влиять перемещения людей между регионами, структура местной экономики и спрос со стороны работодателей.

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«Итак, задача государства сегодня — сократить разрыв между навыками людей и потребностями бизнеса. Госзаказы на подготовку специалистов и программы переподготовки должны формироваться в соответствии с реальным спросом в регионах и экономике в целом. Однако одной только подготовки или переподготовки недостаточно. Людям нужны рабочие места, а бизнесу — ресурсы для расширения. Обеспечение доступных кредитов, честной конкуренции и понятных правил найма — важный способ преобразовать навыки людей в реальный рост ВВП», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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