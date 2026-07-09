Евросоюз готовится пересмотреть свое законодательство о криптоактивах MiCA. Основная причина — растущая роль стейблкоинов, активная поддержка которых Трампом поставила новые регуляторные вопросы. Несколько дипломатов ЕС подтвердили Euro News, что пересмотр правил фактически неизбежен.
ЕС будет просматривать крипторегулирование MiCA через стейблкоины Трампа и новые технологии
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Еврокомиссия проводит консультации со стейкхолдерами до 30 сентября, после чего определится с решением.
Почему MiCA уже не справляется
Действующая регулировка MiCA имеет несколько пробелов, ставших очевидными после американских изменений:
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текущая редакция не регулирует стейблкоины, выпускаемые компаниями вне ЕС, но активно используемые в Европе.
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один стейблкоин может иметь несколько эмитентов одновременно, и это существенно усложняет регулирование
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новые технологии типа токенизации платежей и депозитов вообще не охвачены существующей рамкой
Масштаб проблемы становится более понятным в цифрах: общий объем транзакций со стейблкоинами в 2025 году вырос на 72% и достиг $33 трлн. 95% всех стейблкоинов в мире привязаны к доллару США.
«Открыть этот файл снова на этом этапе кажется неизбежным — как с точки зрения позиции нескольких европейских институций, включая ЕЦБ, так и из-за новейших регуляторных и технологических изменений в мире», — заявил один из европейских дипломатов.
Контекст: что делает Трамп и что соответствует ЕЦБ
В 2025 году Трамп подписал закон GENIUS Act, создавший регуляторную рамку для стейблкоинов в США. Он стремится укрепить позиции доллара через новые технологии и закрепить стейблкоины как ключевой инструмент международных расчетов. Сам Трамп владеет личными инвестициями в этот рынок.
Как мы уже рассказывали ранее, Президент США сообщил о более чем 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных предприятий своей семьи.
ЕЦБ отреагировал в конце марта, представив новую платежную стратегию: две новые сетевые инфраструктуры, Pontes и Appia, должны адаптировать центробанк к токенизации и технологиям распределенного реестра (DLT).
Ожидается, что пересмотр MiCA охватит регулирование новых токенизированных средств платежа и депозитов, активно развивающихся в ближайшие годы, а также вопрос надзора за не-евросоюзными эмитентами на европейском рынке.
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