ЕС будет просматривать крипторегулирование MiCA через стейблкоины Трампа и новые технологии

Евросоюз готовится пересмотреть свое законодательство о криптоактивах MiCA. Основная причина — растущая роль стейблкоинов, активная поддержка которых Трампом поставила новые регуляторные вопросы. Несколько дипломатов ЕС подтвердили Euro News , что пересмотр правил фактически неизбежен.

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Еврокомиссия проводит консультации со стейкхолдерами до 30 сентября, после чего определится с решением.

Почему MiCA уже не справляется

Действующая регулировка MiCA имеет несколько пробелов, ставших очевидными после американских изменений:

текущая редакция не регулирует стейблкоины, выпускаемые компаниями вне ЕС, но активно используемые в Европе.

один стейблкоин может иметь несколько эмитентов одновременно, и это существенно усложняет регулирование

новые технологии типа токенизации платежей и депозитов вообще не охвачены существующей рамкой

Масштаб проблемы становится более понятным в цифрах: общий объем транзакций со стейблкоинами в 2025 году вырос на 72% и достиг $33 трлн. 95% всех стейблкоинов в мире привязаны к доллару США.

«Открыть этот файл снова на этом этапе кажется неизбежным — как с точки зрения позиции нескольких европейских институций, включая ЕЦБ, так и из-за новейших регуляторных и технологических изменений в мире», — заявил один из европейских дипломатов.

Контекст: что делает Трамп и что соответствует ЕЦБ

В 2025 году Трамп подписал закон GENIUS Act, создавший регуляторную рамку для стейблкоинов в США. Он стремится укрепить позиции доллара через новые технологии и закрепить стейблкоины как ключевой инструмент международных расчетов. Сам Трамп владеет личными инвестициями в этот рынок.

Как мы уже рассказывали ранее, Президент США сообщил о более чем 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных предприятий своей семьи.

ЕЦБ отреагировал в конце марта, представив новую платежную стратегию: две новые сетевые инфраструктуры, Pontes и Appia, должны адаптировать центробанк к токенизации и технологиям распределенного реестра (DLT).

Ожидается, что пересмотр MiCA охватит регулирование новых токенизированных средств платежа и депозитов, активно развивающихся в ближайшие годы, а также вопрос надзора за не-евросоюзными эмитентами на европейском рынке.

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