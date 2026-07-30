В четверг, 30 июля, на наличном рынке средний курс доллара потери 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и 12 копейок в продаже.
Курс валют в четверг 30 июля: что происходит с долларом и евро
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро прибавил 6 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,62−45,12 грн. Евро покупают за 50,94 грн, а продают за 51,61 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,95, евро — 51,30−51,55 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,86−44,89 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,36−51,38 грн/евро.
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Источник: Минфин
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