НБУ ужесточил контроль за операциями с гособлигациями: что изменится для инвесторов

Национальный банк Украины ужесточил требования к депозитарным учреждениям, обслуживающим операции с облигациями внешних государственных займов (ОЗГП). Новые правила предусматривают дополнительные проверки инвесторов на предмет санкционных ограничений, а также изменяют ответственность клиентов за просрочку оплаты услуг НБУ .

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Соответствующие изменения утверждены решением Правления НБУ от 22 июля 2026 г. № 214-рш.

Ранее депозитарные учреждения должны были проверять клиентов в соответствии с украинскими требованиями. Теперь им придется учитывать также санкционные правила страны, где работает иностранный депозитарий, через который проходят сделки.

Это означает, что при обслуживании ОЗГП будут проверяться не только владельца счета, но и структура его собственности — в частности, конечные бенефициарные владельцы.

Если депозитарное учреждение обнаружит, что к инвестору, его владельцам или лицам с существенным участием применили санкции, оно должно немедленно сообщить об этом НБУ. Центральный банк передаст эту информацию иностранному депозитарию, где открыт соответствующий счет.

Исключение составляют только санкции, введенные государством-агрессором.

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Почему эти изменения важны для финансового рынка Украины

Для государства эти изменения важны потому, что украинские евро-облигации являются частью международной финансовой инфраструктуре. Усиленный контроль должен уменьшить риски, что такие инструменты будут использовать находящиеся под санкциями или могут создавать проблемы для доступа Украины к мировым финансовым рынкам.

Отдельно НБУ изменил правила для клиентов, пользующихся его услугами по Единому договору банковского обслуживания. За просрочку платежей теперь будут начисляться инфляционные потери, 3% годовых и пеня в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день задержки.

Ключевые изменения:

депозитарные учреждения должны сообщать НБУ о санкциях в отношении владельцев евробондов;

проверке подлежат не только клиенты, но и их конечные владельцы;

в случае долгов перед НБУ пеня будет начисляться без шестимесячного ограничения;

после 30 дней просрочки НБУ сможет расторгнуть договор по отдельной услуге без судебного решения.

Для инвесторов это означает жесткие процедуры проверки, а для государства дополнительный уровень контроля за операциями с украинскими долговыми инструментами на международном рынке.

В то же время, новые правила должны сделать работу с ОЗГП более предсказуемой для иностранных финансовых партнеров.

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