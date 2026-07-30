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30 июля 2026, 11:43 Читати українською

Трейдер заработал $1,2 млн на мемкоине PIPEDOG, скачки BTC и ETH ликвидировали $280 млн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay

Криптотрейдер заработал $1,2 млн за 7 часов на мемкоине PIPEDOG

Неизвестный инвестор увеличил свой капитал в 77 раз менее чем за семь часов благодаря удачному соглашению с мемкоином PIPEDOG. Об этом сообщают аналитики Lookonchain.

Согласно данным мониторинга, трейдер потратил 8,39 ETH (около $16 000) на покупку 293,75 млн токенов PIPEDOG. Вскоре он зафиксировал первую часть прибыли, продав 34,55 млн. монет за 32,67 ETH (примерно $62 000).

На кошельке инвестора осталось 259,2 млн PIPEDOG. На пике их рыночная стоимость достигала $1,18 млн, а совокупная прибыль трейдера с учетом уже проданных токенов превысила $1,2 млн.

Впрочем, из-за высокой волатильности мемкоинов стоимость активов на его балансе уже опустилась ниже $900 000.

Скачки биткоина и Ethereum ликвидировали $280 млн. позиций

Несмотря на практически неизменные цены ключевых криптовалют за последние сутки, рынок деривативов испытал значительное потрясение: из-за резкой двусторонней волатильности за 24 часа были ликвидированы позиции 87 294 трейдеров на сумму около $286 млн. Об этом сообщает CoinDesk.

По данным CoinGlass, львиную долю ущерба составляли лонги ($186 млн), тогда как на шорты пришлось $100 млн.

Биткоин: торговля завершилась на уровне $63 900 в диапазоне от $63 247 до $64 660 (колебания менее 2%). Это повлекло за собой принудительное закрытие позиций на $57 млн (практически поровну между лонгами и шортами). Самая единичная ликвидация произошла на Binance — $2,9 млн у BTC.

Ethereum: курс проседал до $1 900 (диапазон $1 850−1 920). Совокупные ликвидации составили $58 млн с преимуществом долгосрочных позиций.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $63 930, Ethereum — $1 900.

Наиболее нетипичные убытки зафиксированы в сегменте бессрочных фьючерсов на акции на криптобиржах. Трейдеры использовали криптоинфраструктуру для ставок на рост полупроводникового сектора и искусственного интеллекта, однако попали под масштабную распродажу чипов:

  • SanDisk — $19 млн ликвидаций;
  • Micron — $10 млн (соотношение лонгов к шортам 7:1);
  • SK Hynix — $7 млн (акции упали на 17% после отчетности);
  • SOXL — $7 млн (маржинальный ETF на полупроводники).

Это уже второй случай за неделю, когда акционные деривативы на криптоплатформах наносят массовый ущерб — ранее в понедельник сбой на Trade.xyz вызвал ликвидацию контракта SK Hynix на $60 млн, которую биржа позже согласилась компенсировать.

Банки США призвали Сенат запретить начисление доходов по стейблкоинам в CLARITY Act

Представители десятков американских банков, в частности Bank of America, US Bank и Zions Bank, обратились в Сенат США с требованием ужесточить ограничения в законопроекте CLARITY Act. Они призывают полностью запретить любые выплаты процентов или бонусов за содержание платежных стейблкоинов.

Главные предложения банкиров:

Запрет доходности: запретить прямые и косвенные выплаты, инвестиционные доходы и бонусы за хранение стейблкоинов.

Отмена привязки к балансу: сделать невозможным начисление вознаграждений в зависимости от объема или срока удержания активов.

В финансовых учреждениях подчеркивают, что Конгресс позиционирует стейблкоины как инструмент расчетов, а не средство накопления. Если эмитенты стейблкоинов будут предлагать пассивный доход без надлежащего регуляторного надзора, это создаст риск оттока депозитов из банковской системы.

По оценкам подписавшихся, переток средств в цифровые активы может сократить базу финансирования местного кредитования — малого бизнеса, фермеров и домохозяйств — на сотни миллиардов долларов.

MoonPay запустила платежный сервис PayBox для ШИ-чата

Компания MoonPay представила некастодиальный кошелек PayBox, позволяющий осуществлять финансовые операции непосредственно в интерфейсе чат-ботов.

Сервис подключается к ИИ через специальный коннектор на сайте MoonPay. После этого пользователи могут покупать авиабилеты, проводить криптосвопы, стейкинг и онлайн-оплаты прямо в чате. Чат-бот формирует транзакцию по запросу, а пользователь подтверждает ее. Процесс можно автоматизировать, задав лимиты. PayBox поддерживает все сервисы с протоколом x402 от Coinbase.

В настоящее время инструмент работает с ChatGPT и Claude, а поддержку Gemini и Grok планируют добавить в течение месяца.

По словам главного инженера MoonPay Labs Нираджа Прасада, если раньше ШИ-агенты могли только подбирать товары, то теперь они способны производить оплату. При этом разработчики отмечают, что ИИ не имеет доступа к средствам, платежным данным или ключам пользователя.

Защита обеспечивает технология мультиподписи (MPC) в сочетании с вверенными средами исполнения (TEE) на базе инфраструктуры компании Sodot. Ни MoonPay, ни ШИ-бот не могут самостоятельно подписать транзакцию, перекрывающую основные риски мошенничества в агентных платежах.

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Источник: Минфин
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