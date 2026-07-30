Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Кабмин повторно подал законопроект в Раду по налогообложению посылок до 150 евро
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Отмена льготы
По его словам, сейчас импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС.
Мы предлагаем отменить эту льготу и привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза.
Важно: подарки стоимостью до 45 евро, которые посылаются безвозмездно, по-прежнему не будут облагаться налогом.
Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Это ресурс для финансирования обороны, устойчивости государства и развития украинской экономики", — написал Корецкий.
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Когда начнет действовать
«Новые правила, если депутаты поддержат это решение, начнут действовать не раньше 2027 года. У бизнеса, маркетплейсов и операторов доставки будет время подготовиться.
Отдельно поручил Министерству финансов и всем ответственным органам качественно отработать этот вопрос с парламентариями на уровне комитетов и с представителями всех фракций и групп. А также подробно разъяснить общественности нормы законопроекта и необходимость его принятия", — подытожил премьер-министр.
Предыстория
Как писал «Минфин», 26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, предусматривавшим введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.
Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.
Комментарии - 5
Хочу побачити вироблені в Україні GaN зарядки, безперебійники для роутерів, павербанки, чохли для смартфонів і ще мільйон справді корисних речей.
Я пропустив в який момент Україна стала членом ЄС? Нас там не чекають і всіляко розтягують процес вступу. Якщо це вимога вступу до ЄС то і дата набрання чинності має бути дата вступу до ЄС.
Корецький тільки став прем'єром, а методи просування непопулярних законів ті ж самі, це то вимога ЄС, то вимога МВФ, на себе не хочуть брати жодної відповідальності.
Нова мітла намагається по новому мести. Дивись пилом не вдавись, Дюрекс.