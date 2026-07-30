Кабмин повторно подал законопроект в Раду по налогообложению посылок до 150 евро

Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро . Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Отмена льготы

По его словам, сейчас импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС.

Мы предлагаем отменить эту льготу и привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Важно: подарки стоимостью до 45 евро, которые посылаются безвозмездно, по-прежнему не будут облагаться налогом.

Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Это ресурс для финансирования обороны, устойчивости государства и развития украинской экономики", — написал Корецкий.

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Когда начнет действовать

«Новые правила, если депутаты поддержат это решение, начнут действовать не раньше 2027 года. У бизнеса, маркетплейсов и операторов доставки будет время подготовиться.

Отдельно поручил Министерству финансов и всем ответственным органам качественно отработать этот вопрос с парламентариями на уровне комитетов и с представителями всех фракций и групп. А также подробно разъяснить общественности нормы законопроекта и необходимость его принятия", — подытожил премьер-министр.

Предыстория

Как писал «Минфин», 26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, предусматривавшим введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.