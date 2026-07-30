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30 июля 2026, 9:47 Читати українською

Кабмин повторно подал законопроект в Раду по налогообложению посылок до 150 евро

Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

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Отмена льготы

По его словам, сейчас импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС.

Мы предлагаем отменить эту льготу и привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Важно: подарки стоимостью до 45 евро, которые посылаются безвозмездно, по-прежнему не будут облагаться налогом.

Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Это ресурс для финансирования обороны, устойчивости государства и развития украинской экономики", — написал Корецкий.

Читайте: Рада провалила голосование о налогообложении посылок

Когда начнет действовать

«Новые правила, если депутаты поддержат это решение, начнут действовать не раньше 2027 года. У бизнеса, маркетплейсов и операторов доставки будет время подготовиться.

Отдельно поручил Министерству финансов и всем ответственным органам качественно отработать этот вопрос с парламентариями на уровне комитетов и с представителями всех фракций и групп. А также подробно разъяснить общественности нормы законопроекта и необходимость его принятия", — подытожил премьер-министр.

Предыстория

Как писал «Минфин», 26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, предусматривавшим введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+153
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
30 июля 2026, 10:19
#
«Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції»

Хочу побачити вироблені в Україні GaN зарядки, безперебійники для роутерів, павербанки, чохли для смартфонів і ще мільйон справді корисних речей.
+
+30
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
30 июля 2026, 12:13
#
…штілєрман Вас почув!)))
+
+48
AP1
AP1
30 июля 2026, 12:21
#
Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу

Я пропустив в який момент Україна стала членом ЄС? Нас там не чекають і всіляко розтягують процес вступу. Якщо це вимога вступу до ЄС то і дата набрання чинності має бути дата вступу до ЄС.
Корецький тільки став прем'єром, а методи просування непопулярних законів ті ж самі, це то вимога ЄС, то вимога МВФ, на себе не хочуть брати жодної відповідальності.
+
+48
63049904
63049904
30 июля 2026, 12:38
#
Я розумію захист від дешевих китайських товарів, але у тих же європейців є великий внутрішній ринок, зона вільної торгівлі. у нас же багато брендів взагалі не представлені, або продаються через посередників з націнками дрожче ніж у ЄС. Тому варто почати з врегулювання товаропотоку з Китаю, а не усіх посилок в цілому.
+
0
Fikuronima
Fikuronima
30 июля 2026, 14:43
#
Кончені брехуни. Нема такої умови програми МВФ для України.
Нова мітла намагається по новому мести. Дивись пилом не вдавись, Дюрекс.
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