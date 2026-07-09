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9 июля 2026, 10:32 Читати українською

«Дія.Освіта» запустила ИИ-рекрутера, который поможет составить резюме и провести собеседование

Минцифры запустила в «Дія.Освіта» новый раздел — Карьерную студию с тремя ИИ-инструментами для эффективного трудоустройства. Теперь на одной платформе можно учиться, составлять резюме, готовиться к собеседованию и сразу откликаться на вакансии. Сервис бесплатный.

Минцифры запустила в «Дія.

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Как уже сообщалось, на рынке труда сейчас сложилась парадоксальная ситуация: на конец июня работодатели искали около 235 тысяч работников, тогда как официальный статус безработного имели 93 тысячи украинцев. Вместе с тем компании одновременно массово жалуются на дефицит квалифицированных кадров.

Но в Минцифре считают, что корень проблемы состоит не в отсутствии знаний, а в неумении их презентовать.

«Карьерная студия работает как персональный цифровой рекрутер. Сервис помогает адаптироваться к требованиям работодателей, преодолеть страх перед собеседованиями и презентовать себя на самом высоком уровне», — отметил в. о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова.

Платформа «Дія.Образование» насчитывает уже почти 3,3 млн пользователей и предлагает пошаговый трек от обучения до получения офера.

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Разработчики задействовали три новых инструмента:

  • ШИ-симулятор собеседования. Вставляете ссылку или текст вакансии — ИИ моделирует разговор и задает точные вопросы, которые могут возникнуть на реальном интервью. Можно тренироваться сколько угодно раз и анализировать свои ответы
  • Конструктор резюме. Создает CV на украинском или английском. Встроенный ШИ-редактор помогает подобрать формулировку, а сертификаты за пройденные курсы на «Дія.Освіта» подтягиваются автоматически — достаточно кликнуть на них.
  • Генератор сопроводительных писем. ШИ адаптирует текст под конкретную вакансию и помогает рассказать о себе убедительно

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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