АЗС попали под прицел: грозит ли Украине дефицит и скачок цен на топливо после атак

На украинском топливном рынке нарастает кризис. В последнее время враг усилил атаки на нашу топливную инфраструктуру, в частности, АЗС. В июне под удары попали порядка 150 заправок, в этом месяце налеты продолжаются. «Минфин» разбирался, к чему готовиться водителям, — грозит ли Украине дефицит и подорожание топлива.

Так, с 3 по 6 июля враг атаковал АЗС сетей WOG, OKKO, Socar, BVS, Marshal, «БРСМ- Нафта» в Полтавской, Николаевской, Запорожской, Харьковской и других областях.

Ранее массированным ударам подверглись заправки в Сумской области. К примеру, в Тростянце вообще не осталось действующих АЗС, поэтому пришлось разворачивать мобильные заправки.

При этом эксперты отмечают новую тенденцию: враг все чаще бьет не только по заправкам в прифронтовых регионах, но и по топливной инфраструктуре в других областях. И, если удары не прекратятся, на рынке могут возникнуть проблемы с розничной продажей топлива. Особенно это касается небольших населенных пунктов, в которых, может так случиться, заправиться вообще будет негде.

Топливные компании бьют тревогу, заявляя, что уже сейчас нужно менять каналы топливных продаж, иначе, дефицита и подорожания горючего избежать будет сложно.

Заправки переходят на спецрежим

До недавнего времени украинский топливный рынок считался одним из самых диверсифицированных. Большое количество импортеров и каналов поставок горючего в страну минимизировали угрозу дефицита ресурса.

С мая ситуация начала меняться — враг стал целенаправленно бить по украинской топливной инфраструктуре, в том числе АЗС. Атаки на заправки и раньше были, но в основном в прифронтовых регионах. Как говорит руководитель специальных проектов «НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, в некоторых районах прифронтовых областей заправок крупных сетей уже практически не осталось, локальные же нередко расположены в нескольких десятках километров друг от друга, поэтому местным водителям приходится поездить, чтобы заправиться.

В июне атаки на АЗС значительно усилились, причем враг все чаще бьет по заправкам в относительно «благополучных» регионах — к примеру, Полтавской области. За первый месяц лета было уничтожено порядка 150 АЗС. С начала июля этот «черный список» расширился.

В ночь на 1 июля враг атаковал пять заправок в Днепропетровской области.

3−6 июля под удар попали заправки в Полтавской, Харьковской, Николаевской, Запорожской областях. Самым масштабным эксперты называют налет на полтавские АЗС — под удар попали три розничных точки на трассе Киев-Харьков, было повреждено технологическое оборудование, сгорело несколько авто, пострадали люди.

В этот же день под удар попала еще одна заправка в городе Гребенка Полтавской области. Такая целенаправленная война против заправок уже заставила сети усиливать меры безопасности.

Так, в компании WOG накануне недавней массированной атаки по Киеву и Киевской области сообщили, что переходят на специальный режим работы — закрывают все АЗС на ночь (с 23.00 до 7.00). Сделано это было, «чтобы обеспечить безопасность персонала и клиентов».

На такой же «спецрежим» 1 июля переведены заправки этой сети в Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и части Полтавской областей — они не будут работать ежедневно с 23.00 до 7.00 следующего дня.

«В ночное время внешнее освещение на АЗК будет отключено. Во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в частности, и через сервис дистанционной заправки WOG PAY Топливо», — заявили в сети. Компания также рекомендовала, с учетом ситуации по безопасности, не оставлять на АЗС автомобили и не планировать ночевки крупногабаритного транспорта возле автозаправочных комплексов.

Отметим, что для топливного рынка это первый случай таких экстренных мер с начала полномасштабного вторжения. В ряде областей, к примеру, в Запорожской, некоторые заправки стали закрываться на время воздушной тревоги.

Что, понятно, нагнетает нервозность среди водителей — многие стараются заправлять полные баки, чтобы потом не ездить в поисках работающей заправки. На отдельных АЗС стали появляться очереди. В какой-то момент ажиотаж может ударить и по ценам — на фоне повышенного спроса далеко не все продавцы устоят перед соблазном увеличить собственную маржу на бензине и дизеле.

Антидроновые сетки, мобильные АЗС, продажи с бензовозов

Эксперты говорят, что ситуация может обостриться в любой момент, и призывают власти дать компаниям «зеленый свет» по изменениям схемы продажи топлива в розницу.

«Чего мы ждем? Почему не разрешаем торговлю с мобильных АЗС? Не даем сигнал бизнесу, что и как готовить? Мы ждем человеческих жертв? Или многомиллионных убытков бизнеса? Возможно, пока не будет возможности заправляться населению и нужно будет ехать за топливом за 50−60 километров в поисках еще уцелевших АЗС?», — написал на своей странице в «Фейсбуке» учредитель группы компаний Прайм Дмитрий Леушкин.

По его словам, нехватка топлива в рознице может начаться в Харькове, Запорожье, и далее — «расползаться по всей стране».

Чтобы этого не допустить, по словам Леушкина, нужно проводить комплексные мероприятия: защищать АЗС антидроновыми сетками (о реализации такого проекта уже заявили власти Запорожской области), разрешить бизнесу маскировать газовые модули (менять цвета их окраски, чтобы «обмануть дроны». Но сейчас за такие «эксперименты» бизнесу грозят штрафы), согласовать на государственном уровне упрощенную выдачу лицензий на мобильные АЗС, которые сейчас, по словам Леушкина, «вне закона», проверить и усилить защиту акцизной базы. «Если враг получит доступ к ней, то там написано все. Где и сколько топлива лежит, причем с точными адресами», — отметил Леушкин.

Предприниматели, работающие на других рынках, уже рвутся «закрывать дефицит» по топливу.

Бизнесмен Павел Себастьянович считает, что нужно разрешить продажу топлива не только профильным сетям, но и всем желающим.

«Все, кто готов хранить, транспортировать, торговать топливом, должны иметь возможность этим заниматься. Россияне взялись за АЗС. Дайте возможность предпринимателям обеспечить страну топливом. Пускай всюду стоят с канистрами, бочками, прицепами. Или четко определите, где именно можно стоять и продавать», — обратился Себастьянович с призывом к властям.

Отметим, что топливо является подакцизным товаром, а его продажа — лицензированным видом деятельности.

Дадут ли власти «добро» на послабление требований к торговли горючим — вопрос пока открытый. Эксперты говорят, что новые правила, если они будут, придется проводить отдельным законодательным актом. На сегодняшний день, к примеру, нет принципиального согласия даже на отдельные снятия ограничений, к примеру, на массовый запуск мобильных заправок. Одна из причин, как подозревают в топливных компаниях, — возможные сложности со сбором налогов. В последние годы власти бросили все силы на выведение топливного рынка из тени, чтобы увеличить сбор поступлений в бюджет. Но мобильные заправки — это, своего рода, шаг назад, так как усложняют контроль за «АЗС на колесах».

В то же время коммерческий директор сети «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук считает, что стратегия врага — спровоцировать дефицит топлива в Украине ударами по АЗС — и так не сработает.

«Украина — не Крым. Логистику нельзя заблокировать. Крымская схема сработала потому, что полуостров имеет два въезда. Перекрыть — и готово. Украина — это тысячи километров дорог и сотни маршрутов поставок. Если закрывается АЗС — топливо тут же начинает отпускаться с бензовозов напрямую потребителю (хотя по закону это запрещено — ред). Отследить тысячи единиц подвижного состава по тысячам маршрутов физически невозможно. Рынок перестраивается быстрее, чем летит шахед. Оптовые поставки, мобильные точки выдачи, перераспределение между регионами — все это включается автоматически», — уверен Мельничук.

«Минфин» уже писал, что на фоне рекордных цен на топливо в Украине действительно начала распространяться схема продаж «с бензовозов» — водители могут заправиться прямо с цистерн, которые, как правило, расположены на трассах. Но, как говорит Рябцев, там не соблюдается элементарная техника безопасности, плюс — есть нарекания по качеству такого горючего.

К тому же вряд ли единичные цистерны на трассах позволят закрыть потребности в массовой заправке сотен, а то и тысяч автомобилей.

«Стратегическая наценка»?

Усиление ударов врага по украинским АЗС по странному стечению обстоятельств совпало с «реанимацией» идеи о создании топливных запасов.

Глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн отмечает, что правительство хочет запустить такое нововведение уже в ближайшее время.

Наличие у операторов топливного рынка запасов ресурса было прописано отдельным законом в 2024 году. Предусматривается, что сети должны создавать «стратегические запасы» на уровне не менее 9% от расчетного потребления.

Но тогда реформе так и не дали ходу. Сейчас же к этой идее снова решили вернуться, хотя бизнес ее жестко критикует.

«А кто покроет убытки? Сделали запас, прилетело. Опять привезли, снова прилетело. Больше просто не повезут. Сначала отвалятся мелкие, все побегут к крупным, а им где хранить необходимую норму запаса (она рассчитывается как доля от оборота). Когда сгорит и у них, они тоже остановятся, там же карманы не бездонные», — написал глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Фейсбуке.

Он также говорит, что топливо может подорожать «на несколько гривен на литре», так как сети станут закладывать в цену собственные риски.

При этом в Антимонопольном комитете заявляют, что есть все предпосылки для дальнейшего снижения цен на АЗС. Как заявил глава АМКУ Павел Кириленко, выступая на заседании ТСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и защиты прав человека во время военного положения, «есть простор для снижения цен».

Он также сказал, что Комитет внимательно следит за ситуацией на рынке, особенно — за работой крупных сетей.

Снижение цен на заправках уже и так идет — так рынок реагирует на обвал нефтяных котировок: после стабилизации 7 июля бензин подешевел до 74,57 гривен за литр в среднем по стране (хотя на пике иранского кризиса его стоимость превышала 80 гривен), а дизель — до 76,92 гривен (на пике цена достигала 90 гривен и больше). Эксперты заявляют, что по тому же дизелю еще есть потенциал снижения цен на 4−5 гривен за литр. По бензину скидки, если и будут, то более скромные, поскольку с 1 июля страна перешла на более дорогое топливо Е10 (с содержанием биоэтанола).

Но эти тенденции в ценообразовании срабатывают до тех пор, пока в Украине сохраняется стабильная система продажи топлива. Если же из-за российских ударов по заправкам возникнут перебои с ресурсом, то «мирная» ценовая модель будет работать далеко не везде, и могут найтись торговцы, желающие подзаработать на ажиотаже.