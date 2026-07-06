В понедельник, 6 июля, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 2 коп. до 74,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1 коп. до 76,01 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Бензин и дизель снова подорожали: какие цены на АЗС 6 июля
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Средние цены на горючее по состоянию на 6 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 78,72 грн/л;
- Бензин марки А-95 — 74,59 грн/л (дорожал на 2 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,51 грн/л (подешевел на 7 коп.);
- Дизпальное — 76,01 грн/л (дорожало на 1 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 40,22 грн/л, что на 30 коп. дешевле по сравнению с предыдущим рабочим днем — 3 июля.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Враг бьет по АЗС
С апреля 2026 года россия целенаправленно и интенсивно атакует украинские автозаправочные станции (АЗС). К 6 июля россияне разрушили 200 АЗС.
«Эти объекты построены за частные средства и обслуживают исключительно мирное население», — говорит главный редактор издания «Нафторинок» Александр Сиренко.
Более всего страдают прифронтовые регионы: Сумская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области. РФ бьет и по АЗС Полтавщины, недавно враг уничтожил там четыре станции.
Источник: Минфин
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