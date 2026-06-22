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22 июня 2026, 14:43 Читати українською

Осенью посылки до €150 обязательно обложат НДС — Гетманцев

Беспошлинная вечеринка для шопинга на иностранных маркетплейсах подходит к концу. Верховная Рада уже осенью должна отменить льготу на НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро — обязательство перед ЕС и МВФ, которое откладывать дальше невозможно. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев в интервью«Интерфакс-Украина».

Беспошлинная вечеринка для шопинга на иностранных маркетплейсах подходит к концу.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Напомним, что первая попытка принять соответствующий закон провалилась 26 мая, потому что за законопроект № 12360 проголосовали только 217 депутатов (в отличие от законопроекта № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, за который проголосовал 241 народный депутат). Теперь правительство должно подготовить новый документ и подать его в Совет осенью.

Читайте также: Рада приняла «налог на OLX»: что скрыто в новом законе

Почему это важно для получения денег от МВФ

Отмена льготы — одно из важных условий новой программы МВФ EFF на $8,1 млрд. Без его выполнения Украина не получит очередные транши финансирования. В 2026 году запланировано три просмотра программы: в июне, сентябре и декабре. Каждый этап открывает возможность получить от $0,7 до $1 млрд.

Гетманцев высказался достаточно жестко: «Я не вижу никаких возможностей для невыполнения этих взятых на себя обязательств».

Что изменится для покупателей

Все посылки до 150 евро освобождены от НДС.

После принятия закона:

  • к стоимости товаров на Temu, AliExpress, Amazon и других платформах прибавится 20% НДС
  • крупные маркетплейсы будут взимать налог автоматически при оформлении заказа.
  • если продавец не подключен к украинской системе НДС — платить придется покупателю через почтового оператора
  • для учета будет использоваться уникальный код посылки UCR

Минфин подсчитал: отмена льготы принесет бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Бизнес давно поддерживает это изменение, ведь у иностранных маркетплейсов есть конкурентное преимущество перед украинскими продавцами, которые НДС платят по умолчанию.

Кстати, с 1 июля аналогичные правила вводит и ЕС. Там вводится временный сбор в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе. Так что Украина просто двигается в общеевропейском направлении.

Читать также: МВФ отсрочил «закон об посылках»: угроза транша на $686 млн снята

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+94
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
22 июня 2026, 14:46
#
Більшу огиду, ніж від гетьманцева, викликав лише риг чечетов.
+
+113
nsns3212
nsns3212
22 июня 2026, 14:53
#
Это пик потужности
сказки про мвф для телемарафона
сократить держ аппарат даже не думали
населения -50% оплата чиновников +100%
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 июня 2026, 15:11
#
Пік потужності — це коли йдуть вкиди про завоз індусів і тд, щоб перевірити реакцію публіки, а де факто їх вже активно завозять, ну і паралельно хочуть внести поправку в цивільний кодекс, щоб одружуватися можна було з 14 років, поки патріота пєтра будуть бусифікувати, сказати хто буде робити «проникнення» в незламну білу українку чи сам здогадаєшся?

тому всі ці посилки і тд — це вже на фоні всього **** неважливо
+
+92
Я Саня
Я Саня
22 июня 2026, 15:16
#
Точно, дуже дивно що мфв не вимагає скоротити держапарат, зменшити млнні зп різним там топдиректорам і т.д. А от населення нагнути так мфв щось раз по раз вимагає. Дивно
+
0
Три літри
Три літри
22 июня 2026, 15:20
#
До речі, з 1 липня аналогічні правила запроваджує і ЄС. Там вводять тимчасовий збір у розмірі 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні. Так що Україна просто рухається в загальноєвропейському напрямку.

Тільки на відміну від європейців платити ми будемо більше.

Ну і як бачимо цієї норми не існувало коли в попередні роки депутани намагались протягнути оподаткування посилок. Здається перші спроби були взагалі при Порошенко.
+
+44
Я Саня
Я Саня
22 июня 2026, 15:28
#
А коли там до стандартів рівня життя країн ЄС дійдемо? Чи у нас лише тільки на податки і збори дивляться, а все інше то не на часі?*
+
0
Три літри
Три літри
22 июня 2026, 15:35
#
А коли там до стандартів рівня життя країн ЄС дійдемо?

Коли будете працювати як в ЄС — тоді і дійдіте. А хто інший має забеспечувати вам цей рівень крім вас самих? Може папа римський?

Я от працював на рівні європейця і отримував «європейську» зарплату.

Чи у нас лише тільки на податки і збори дивляться, а все інше то не на часі?*

(фейспалм) Я як раз написав що в ЄВ немає норми яку нам намагаються впендюрити вже багато років. А ти якогось х** питаєш мене про копіювання європейських податків.
+
0
Я Саня
Я Саня
22 июня 2026, 16:16
#
Я думав що пишу у верхній вітці,хз як воно до тебе зайшло
+
0
YuYu24
YuYu24
22 июня 2026, 16:47
#
Как именно работать как в ЕС?) На Teilzeit (20−30 часов в неделю) как в Германии?)) Или с перерывами на сиесту по полдня, как в Испании. Я уже молчу об обязательном выходном для почтовых сервисов, супермаркетов по воскресениям))
+
0
AP1
AP1
22 июня 2026, 17:09
#
Гетманцев висловився доволі жорстко: «Я не бачу жодних можливостей для невиконання цих взятих на себе зобов’язань».

Якщо Гетманцев взяв на себе такі зобов’язання — то в чому проблема? нехай сплатить зі свого карману 20% від вартості всіх імпортованих посилок.
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