Осенью посылки до €150 обязательно обложат НДС — Гетманцев

Беспошлинная вечеринка для шопинга на иностранных маркетплейсах подходит к концу. Верховная Рада уже осенью должна отменить льготу на НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро — обязательство перед ЕС и МВФ, которое откладывать дальше невозможно. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев в интервью«Интерфакс-Украина».

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Напомним, что первая попытка принять соответствующий закон провалилась 26 мая, потому что за законопроект № 12360 проголосовали только 217 депутатов (в отличие от законопроекта № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, за который проголосовал 241 народный депутат). Теперь правительство должно подготовить новый документ и подать его в Совет осенью.

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Почему это важно для получения денег от МВФ

Отмена льготы — одно из важных условий новой программы МВФ EFF на $8,1 млрд. Без его выполнения Украина не получит очередные транши финансирования. В 2026 году запланировано три просмотра программы: в июне, сентябре и декабре. Каждый этап открывает возможность получить от $0,7 до $1 млрд.

Гетманцев высказался достаточно жестко: «Я не вижу никаких возможностей для невыполнения этих взятых на себя обязательств».

Что изменится для покупателей

Все посылки до 150 евро освобождены от НДС.

После принятия закона:

к стоимости товаров на Temu, AliExpress, Amazon и других платформах прибавится 20% НДС

крупные маркетплейсы будут взимать налог автоматически при оформлении заказа.

если продавец не подключен к украинской системе НДС — платить придется покупателю через почтового оператора

для учета будет использоваться уникальный код посылки UCR

Минфин подсчитал: отмена льготы принесет бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Бизнес давно поддерживает это изменение, ведь у иностранных маркетплейсов есть конкурентное преимущество перед украинскими продавцами, которые НДС платят по умолчанию.

Кстати, с 1 июля аналогичные правила вводит и ЕС. Там вводится временный сбор в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе. Так что Украина просто двигается в общеевропейском направлении.

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