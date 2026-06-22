Беспошлинная вечеринка для шопинга на иностранных маркетплейсах подходит к концу. Верховная Рада уже осенью должна отменить льготу на НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро — обязательство перед ЕС и МВФ, которое откладывать дальше невозможно. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев в интервью«Интерфакс-Украина».
Осенью посылки до €150 обязательно обложат НДС — Гетманцев
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Напомним, что первая попытка принять соответствующий закон провалилась 26 мая, потому что за законопроект № 12360 проголосовали только 217 депутатов (в отличие от законопроекта № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, за который проголосовал 241 народный депутат). Теперь правительство должно подготовить новый документ и подать его в Совет осенью.
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Почему это важно для получения денег от МВФ
Отмена льготы — одно из важных условий новой программы МВФ EFF на $8,1 млрд. Без его выполнения Украина не получит очередные транши финансирования. В 2026 году запланировано три просмотра программы: в июне, сентябре и декабре. Каждый этап открывает возможность получить от $0,7 до $1 млрд.
Гетманцев высказался достаточно жестко: «Я не вижу никаких возможностей для невыполнения этих взятых на себя обязательств».
Что изменится для покупателей
Все посылки до 150 евро освобождены от НДС.
После принятия закона:
- к стоимости товаров на Temu, AliExpress, Amazon и других платформах прибавится 20% НДС
- крупные маркетплейсы будут взимать налог автоматически при оформлении заказа.
- если продавец не подключен к украинской системе НДС — платить придется покупателю через почтового оператора
- для учета будет использоваться уникальный код посылки UCR
Минфин подсчитал: отмена льготы принесет бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Бизнес давно поддерживает это изменение, ведь у иностранных маркетплейсов есть конкурентное преимущество перед украинскими продавцами, которые НДС платят по умолчанию.
Кстати, с 1 июля аналогичные правила вводит и ЕС. Там вводится временный сбор в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе. Так что Украина просто двигается в общеевропейском направлении.
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Комментарии - 10
сказки про мвф для телемарафона
сократить держ аппарат даже не думали
населения -50% оплата чиновников +100%
тому всі ці посилки і тд — це вже на фоні всього **** неважливо
Тільки на відміну від європейців платити ми будемо більше.
Ну і як бачимо цієї норми не існувало коли в попередні роки депутани намагались протягнути оподаткування посилок. Здається перші спроби були взагалі при Порошенко.
Коли будете працювати як в ЄС — тоді і дійдіте. А хто інший має забеспечувати вам цей рівень крім вас самих? Може папа римський?
Я от працював на рівні європейця і отримував «європейську» зарплату.
Чи у нас лише тільки на податки і збори дивляться, а все інше то не на часі?*
(фейспалм) Я як раз написав що в ЄВ немає норми яку нам намагаються впендюрити вже багато років. А ти якогось х** питаєш мене про копіювання європейських податків.
Якщо Гетманцев взяв на себе такі зобов’язання — то в чому проблема? нехай сплатить зі свого карману 20% від вартості всіх імпортованих посилок.