Частные переводы в Украину быстро сокращаются: новые данные НБУ за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года общий объем частных денежных переводов в Украину снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,68 млрд долларов. Такие данные обнародовал экономист Андрей Шевчишин.
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Для сравнения, по итогам первых пяти месяцев спад составил 5%, что свидетельствует о постепенном ускорении негативной динамики.
В июне объем поступлений достиг 623 млн долларов. Хотя этот показатель продемонстрировал определенный рост по сравнению с маем, в годовом исчислении темпы падения ускорились до 7,4%, достигнув четырехмесячного максимума.
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Напомним, в мае этот показатель составил 6,1%, а в апреле — 5,5%. К тому же, Национальный банк Украины осуществил пересмотр показателей за апрель и май в сторону снижения в общей сложности на 27 млн долларов.
На это влияет сразу несколько фундаментальных факторов:
- внутренняя инфляция;
- высокие потребительские цены;
- рост расходов украинцев за границей;
- существенное сокращение количества экспатов и резидентов, получающих зарплату из-за границы, проживая в Украине (их количество уменьшилось на 20,1% год к году).
Из-за этих ограничений прогнозы на весь 2026 остаются сдержанными — ожидаемый общий объем поступлений составит около 7,6 млрд долларов.
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