Частные переводы в Украину быстро сокращаются: новые данные НБУ за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года общий объем частных денежных переводов в Украину снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,68 млрд долларов . Такие данные обнародовал экономист Андрей Шевчишин.

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Для сравнения, по итогам первых пяти месяцев спад составил 5%, что свидетельствует о постепенном ускорении негативной динамики.

В июне объем поступлений достиг 623 млн долларов. Хотя этот показатель продемонстрировал определенный рост по сравнению с маем, в годовом исчислении темпы падения ускорились до 7,4%, достигнув четырехмесячного максимума.

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Напомним, в мае этот показатель составил 6,1%, а в апреле — 5,5%. К тому же, Национальный банк Украины осуществил пересмотр показателей за апрель и май в сторону снижения в общей сложности на 27 млн долларов.

На это влияет сразу несколько фундаментальных факторов:

внутренняя инфляция;

высокие потребительские цены;

рост расходов украинцев за границей;

существенное сокращение количества экспатов и резидентов, получающих зарплату из-за границы, проживая в Украине (их количество уменьшилось на 20,1% год к году).

Из-за этих ограничений прогнозы на весь 2026 остаются сдержанными — ожидаемый общий объем поступлений составит около 7,6 млрд долларов.

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