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1 августа 2026, 9:10 Читати українською

Частные переводы в Украину быстро сокращаются: новые данные НБУ за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года общий объем частных денежных переводов в Украину снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,68 млрд долларов. Такие данные обнародовал экономист Андрей Шевчишин.

По итогам первого полугодия 2026 года общий объем частных денежных переводов в Украину снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,68 млрд долларов.

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Для сравнения, по итогам первых пяти месяцев спад составил 5%, что свидетельствует о постепенном ускорении негативной динамики.

В июне объем поступлений достиг 623 млн долларов. Хотя этот показатель продемонстрировал определенный рост по сравнению с маем, в годовом исчислении темпы падения ускорились до 7,4%, достигнув четырехмесячного максимума.

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Напомним, в мае этот показатель составил 6,1%, а в апреле — 5,5%. К тому же, Национальный банк Украины осуществил пересмотр показателей за апрель и май в сторону снижения в общей сложности на 27 млн долларов.

На это влияет сразу несколько фундаментальных факторов:

  • внутренняя инфляция;
  • высокие потребительские цены;
  • рост расходов украинцев за границей;
  • существенное сокращение количества экспатов и резидентов, получающих зарплату из-за границы, проживая в Украине (их количество уменьшилось на 20,1% год к году).

Из-за этих ограничений прогнозы на весь 2026 остаются сдержанными — ожидаемый общий объем поступлений составит около 7,6 млрд долларов.

Читайте также: Переводы между Украиной и ЕС: где скрываются риски и как не потерять деньги

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
Romanenkas17
Romanenkas17
1 августа 2026, 10:48
#
Дрібниці, за місяць 5 мільярдів доларів спускають на підтримку гривні, а ви про ці копійки. Можуть зовсім не присилати, це нічого не змінить — краще кредитів взяти.
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0
BigBend
BigBend
1 августа 2026, 15:55
#
Русня, як справи на вайлдберіз?
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0
BigBend
BigBend
1 августа 2026, 15:57
#
Не потрібні нам гроші ухилянтів! Ми і без них впораємось. Військовим, яким зарплати затримують, теж гроші ухилянтів не потрібні, вони ж самі їх тікати закликали.
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