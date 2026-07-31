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31 июля 2026, 13:11 Читати українською

Инфляция во Франции неожиданно ускорилась: ЕЦБ приблизился к новому повышению ставок

Инфляция во Франции в июле 2026 года ускорилась больше, чем ожидали аналитики. Это ужесточило аргументы в пользу очередного повышения процентных ставок Европейским центральным банком уже в сентябре, сообщает Bloomberg.

Инфляция во Франции неожиданно ускорилась: ЕЦБ приблизился к новому повышению ставок

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Инфляция превысила прогнозы

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), потребительские цены в стране в июле выросли на 2,4% в годовом исчислении. Это выше всех прогнозов экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидавших, что инфляция останется на уровне 2%.

Поскольку Франция является второй по величине экономикой еврозоны, ее инфляционные показатели считаются важным ориентиром перед публикацией общих данных по инфляции в еврозоне.

Удорожают услуги и энергоносители

Одной из главных причин ускорения инфляции стало удорожание услуг. В июле рост цен в этом секторе ускорился до 2,3% с 1,9% в июне.

В то же время темпы роста цен на энергоносители достигли 12,4%.

По словам экономиста Жана Дальбара, инфляция ускорилась из-за подорожания горючего и роста цен на проживание в гостиницах, которому, вероятно, способствовала жаркая погода. В то же время, базовое инфляционное давление остается умеренным.

ЕЦБ может снова повысить ставки

Опубликованные данные вместе с более сильными, чем ожидалось, показателями экономического роста Франции за второй квартал усиливают ожидания, что Европейский центральный банк в сентябре снова повысит процентные ставки.

Большинство экономистов прогнозирует повышение на 25 базисных пунктов, а финансовые рынки оценивают вероятность такого решения примерно в 90%.

Впрочем, до сентябрьского заседания ЕЦБ будут обнародованы новые данные по инфляции, которые могут повлиять на решение регулятора.

Читайте также: ЕЦБ сообщил, когда зарплаты в еврозоне начнут расти быстрее

Правительство Франции обеспокоено ростом госдолга

Кроме инфляции, французские власти все больше озабочены состоянием государственных финансов.

Министр бюджета Давид Амьель предупредил, что без дополнительных мер бюджетный дефицит Франции может возрасти с 5,1% ВВП в 2025 году почти до 6% в 2027 году и почти до 7% в 2030 году.

«Франция сидит на пороховой бочке, если говорить о государственном долге. Если ничего не делать, это приведет к взрыву бюджетного дефицита», — заявил он в эфире Sud Radio.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский Центробанк оставил три ключевых ставки без изменений по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%. ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к цели в 2% и будет принимать дальнейшие решения по ставке на основе данных, поступающих из инфляции и соединенных рисков, а также экономических и финансовых данных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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