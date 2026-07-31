Инфляция во Франции неожиданно ускорилась: ЕЦБ приблизился к новому повышению ставок

Инфляция во Франции в июле 2026 года ускорилась больше, чем ожидали аналитики. Это ужесточило аргументы в пользу очередного повышения процентных ставок Европейским центральным банком уже в сентябре, сообщает Bloomberg.

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Инфляция превысила прогнозы

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), потребительские цены в стране в июле выросли на 2,4% в годовом исчислении. Это выше всех прогнозов экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидавших, что инфляция останется на уровне 2%.

Поскольку Франция является второй по величине экономикой еврозоны, ее инфляционные показатели считаются важным ориентиром перед публикацией общих данных по инфляции в еврозоне.

Удорожают услуги и энергоносители

Одной из главных причин ускорения инфляции стало удорожание услуг. В июле рост цен в этом секторе ускорился до 2,3% с 1,9% в июне.

В то же время темпы роста цен на энергоносители достигли 12,4%.

По словам экономиста Жана Дальбара, инфляция ускорилась из-за подорожания горючего и роста цен на проживание в гостиницах, которому, вероятно, способствовала жаркая погода. В то же время, базовое инфляционное давление остается умеренным.

ЕЦБ может снова повысить ставки

Опубликованные данные вместе с более сильными, чем ожидалось, показателями экономического роста Франции за второй квартал усиливают ожидания, что Европейский центральный банк в сентябре снова повысит процентные ставки.

Большинство экономистов прогнозирует повышение на 25 базисных пунктов, а финансовые рынки оценивают вероятность такого решения примерно в 90%.

Впрочем, до сентябрьского заседания ЕЦБ будут обнародованы новые данные по инфляции, которые могут повлиять на решение регулятора.

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Правительство Франции обеспокоено ростом госдолга

Кроме инфляции, французские власти все больше озабочены состоянием государственных финансов.

Министр бюджета Давид Амьель предупредил, что без дополнительных мер бюджетный дефицит Франции может возрасти с 5,1% ВВП в 2025 году почти до 6% в 2027 году и почти до 7% в 2030 году.

«Франция сидит на пороховой бочке, если говорить о государственном долге. Если ничего не делать, это приведет к взрыву бюджетного дефицита», — заявил он в эфире Sud Radio.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский Центробанк оставил три ключевых ставки без изменений по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%. ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к цели в 2% и будет принимать дальнейшие решения по ставке на основе данных, поступающих из инфляции и соединенных рисков, а также экономических и финансовых данных.