Нефть подешевела на фоне роста поставок, несмотря на войну между США и Ираном

Цены на нефть в пятницу, 31 июля, снизились более чем на 1 доллар за баррель, однако по итогам месяца все еще могут вырасти примерно на 20%. Рынок удерживает увеличение поставок через ключевые морские маршруты, несмотря на отсутствие существенного прогресса в переговорах между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

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По состоянию на 09:58 фьючерсы на нефть Brent подешевели на $1,44 (1,6%) до $87,59 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла $1,59 (1,9%) и торговалась на уровне $82 за баррель.

Несмотря на текущее снижение, по итогам месяца оба эталонных сорта могут подорожать примерно на 20%.

Поставки через Ормузский пролив стабилизируются

Старший аналитик ANZ по товарным рынкам Дэниел Гайнс отметил, что снижение цен обусловлено увеличением объемов перевозок через Ормузский пролив, который является одним из важнейших маршрутов для мировой торговли энергоносителями.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). После начала войны между США, Израилем и Ираном судоходство через пролив было в значительной степени заблокировано, из-за чего этот маршрут оказался в центре внимания нефтяного рынка.

Саудовская Аравия создает коалицию для защиты морских маршрутов

Саудовская Аравия стремится возглавить международную коалицию для усиления безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море и Аденском заливе — ключевых маршрутах поставок энергоресурсов.

В Министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что инициативу поддержали 14 стран, среди которых Джибути, Египет, Пакистан, Судан и Турция.

Геополитические риски остаются высокими

На прошлой неделе йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, поставив под угрозу маршрут экспорта нефти через Красное море, что является альтернативой Ормузскому проливу.

Несмотря на то, что танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив и Красное море, рост рисков для судоходства привел к повышению стоимости фрахта и страхованию, что поддерживает так называемую геополитическую премию в ценах на нефть.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что хотя цены отошли от недавних максимумов, общая тенденция на рынке остается положительной.