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31 июля 2026, 9:54 Читати українською

Армения может потребовать от России до $2 млрд в год за пользование железной дорогой

Армения может обратиться в арбитраж и потребовать от России компенсации за использование государственной железнодорожной инфраструктуры. Речь идет о сумме до $2 млрд ежегодно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с журналистами 30 июля.

Армения может обратиться в арбитраж и потребовать от России компенсации за использование государственной железнодорожной инфраструктуры.

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По словам главы правительства, Армения имеет право самостоятельно определять, как использовать собственную железнодорожную сеть, находящуюся сейчас в концессионном управлении российской компании.

«Это наша собственность. В Армении должна быть возможность использовать железные дороги так, как она считает целесообразным. Мы хотим решить этот вопрос по-дружески. В любом случае оно будет решено. Если возникнут разногласия, потом обсудим их в арбитраже», — заявил Пашинян.

Он также отметил, что железная дорога имеет значительный транзитный потенциал, который Армения планирует использовать более активно.

Концессия российской компании действует до 2038 года.

Речь идет о компании «Юго-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которая является 100% дочерней структурой «Русских железных дорог» (РЖД). Она управляет железнодорожной системой Армении на основании концессионного соглашения, заключенного в 2008 году между правительством страны и РЖД.

Договор предусматривает управление по железной дороге в течение 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Пашинян заявил, что вопрос использования инфраструктуры должен быть пересмотрен, а Армения должна получать должную компенсацию за принадлежащий государству актив.

«Сейчас много говорят, преимущественно оппозиция, о возможном подорожании того или иного. Но может оказаться, что за то, что в Армении было бесплатно в течение 30 лет, Армения потребует $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу — я прямо говорю, что это собственность Республики Армения, и другого варианта нет», — сказал премьер.

Потенциальный конфликт вокруг железной дороги стал еще одним проявлением ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. Армянские власти пытаются уменьшить зависимость от России и активнее развивать альтернативные транспортные маршруты, в частности для международного транзита.

Москва, в свою очередь, грозится перекрыть поставку дешевого газа, если Ереван не прекратит евроинтеграционные процессы.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
vfp
vfp
31 июля 2026, 14:39
#
Москалаям дешевше буде провокувати у Вірменії чергову війну ніж платити 2ярди
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