Джорджа Мэлони хочет временно вывести Испанию из Шенгенской зоны

В то же время, законодательство Евросоюза позволяет государствам временно возвращать проверки на внутренних границах, если существует серьезная угроза общественному порядку или внутренней безопасности. Такая возможность предусмотрена Кодексом о границах Шенгена.

Для этого страна должна обосновать необходимость такого шага, уведомить институты ЕС и придерживаться установленных процедур. То есть даже в случае введения ограничений они не будут означать фактический выход Испании из Шенгенской зоны.

Заявления итальянского правительства связаны, прежде всего, с политической дискуссией о миграции и контроле внешних границ ЕС. Рим давно настаивает на том, что страны Евросоюза должны более жестко координировать миграционную политику.

Испания уже отреагировала на заявления итальянских чиновников. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес вызвал итальянского посла для консультаций и заявил, что Европе нужна солидарность, а не партийная демагогия.

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