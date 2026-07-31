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31 июля 2026, 11:22 Читати українською

Джорджа Мэлони хочет временно вывести Испанию из Шенгенской зоны

Джорджа Мэлони хочет временно вывести Испанию из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте. Об этом сообщил испанский сайт AS.com. Премьер-министр Италии заявила, что Рим готов рассмотреть «чрезвычайные инструменты» для защиты границ и безопасности граждан, в том числе приостановления действия Шенгенского соглашения по Испании.

Джорджа Мэлони хочет временно вывести Испанию из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте.

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Причиной дипломатического обострения стала ситуация в Сеуте — испанском автономном городе на побережье Северной Африки. После массового наплыва мигрантов через границу из Марокко испанские власти решили направить туда военных для поддержки правоохранителей. По оценкам местных властей, только за один день в анклав попали от 2 до 3 тысяч человек, а силовики заявили, что самостоятельно не справляются с ситуацией. Мадрид направил в Сеуту 60 военнослужащих для помощи Гражданской гвардии, а правительство страны объявило о дополнительных мерах по стабилизации ситуации.

«Италия не будет сидеть сложа руки. Мы созываем соответствующие органы, и после этих встреч готовы действовать даже с помощью чрезвычайных инструментов для защиты границ и безопасности граждан, в частности, путем приостановки Шенгенской зоны с Испанией», — написала Мэлони в соцсети X.

Впрочем, юридически Италия не может единолично исключить Испанию из Шенгенской зоны. Европейское законодательство разрешает только временное восстановление контроля на внутренних границах, если страна докажет наличие серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности.

В то же время, законодательство Евросоюза позволяет государствам временно возвращать проверки на внутренних границах, если существует серьезная угроза общественному порядку или внутренней безопасности. Такая возможность предусмотрена Кодексом о границах Шенгена.

Для этого страна должна обосновать необходимость такого шага, уведомить институты ЕС и придерживаться установленных процедур. То есть даже в случае введения ограничений они не будут означать фактический выход Испании из Шенгенской зоны.

Заявления итальянского правительства связаны, прежде всего, с политической дискуссией о миграции и контроле внешних границ ЕС. Рим давно настаивает на том, что страны Евросоюза должны более жестко координировать миграционную политику.

Испания уже отреагировала на заявления итальянских чиновников. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес вызвал итальянского посла для консультаций и заявил, что Европе нужна солидарность, а не партийная демагогия.

Читайте также: 11 стран ЕС призвали ограничить доступ гражданам России в зону Шенгена: какие еще запреты хотят ввести

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
31 июля 2026, 14:08
#
А сама Італія справляється з цим вторгненням на свою Лампедузу?
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